https://ria.ru/20201027/kino-1581797380.html

Толстой рассказал о поддержке киноиндустрии

Власти РФ вырабатывают механизм поддержки всей цепочки киноиндустрии, сообщил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:24

2020-10-27T17:24

2020-10-27T17:28

культура

россия

владимир толстой

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Власти РФ вырабатывают механизм поддержки всей цепочки киноиндустрии, сообщил советник президента России по вопросам культуры <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Tolstojj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Толстой</a>."Сейчас вырабатывается механизм поддержки всей цепочки нашей киноиндустрии. Но здесь важно и в дальнейшем держать ситуацию под контролем и анализировать вот эти риски, которые, безусловно, есть", - рассказал Толстой на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству."Уже сегодня ясно, что по итогам 2020 года доходы кинотеатральной сети сократятся на 60%, в денежном выражении это примерно 35 миллиардов рублей", - сказал Толстой на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству.Постепенно, как отметил советник президента, накапливается задолженность по выплатам производителям фильмов."После весеннего карантина не открылись 15% кинотеатров, к концу нынешнего года эти потери могут составить 40%", - добавил Толстой.

https://ria.ru/20201027/covid-1581795142.html

https://ria.ru/20201027/kultura-1581793104.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир толстой