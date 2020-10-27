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Культура
https://ria.ru/20201027/kino-1581797380.html
Толстой рассказал о поддержке киноиндустрии
Власти РФ вырабатывают механизм поддержки всей цепочки киноиндустрии, сообщил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:24
2020-10-27T17:28
культура
россия
владимир толстой
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Власти РФ вырабатывают механизм поддержки всей цепочки киноиндустрии, сообщил советник президента России по вопросам культуры <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Tolstojj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Толстой</a>."Сейчас вырабатывается механизм поддержки всей цепочки нашей киноиндустрии. Но здесь важно и в дальнейшем держать ситуацию под контролем и анализировать вот эти риски, которые, безусловно, есть", - рассказал Толстой на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству."Уже сегодня ясно, что по итогам 2020 года доходы кинотеатральной сети сократятся на 60%, в денежном выражении это примерно 35 миллиардов рублей", - сказал Толстой на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству.Постепенно, как отметил советник президента, накапливается задолженность по выплатам производителям фильмов."После весеннего карантина не открылись 15% кинотеатров, к концу нынешнего года эти потери могут составить 40%", - добавил Толстой.
https://ria.ru/20201027/covid-1581795142.html
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россия, владимир толстой

Толстой рассказал о поддержке киноиндустрии

17:24 27.10.2020 (обновлено: 17:28 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКнижный фестиваль "Красная площадь". День первый
Книжный фестиваль Красная площадь. День первый - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Власти РФ вырабатывают механизм поддержки всей цепочки киноиндустрии, сообщил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой.
"Сейчас вырабатывается механизм поддержки всей цепочки нашей киноиндустрии. Но здесь важно и в дальнейшем держать ситуацию под контролем и анализировать вот эти риски, которые, безусловно, есть", - рассказал Толстой на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству.
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"Уже сегодня ясно, что по итогам 2020 года доходы кинотеатральной сети сократятся на 60%, в денежном выражении это примерно 35 миллиардов рублей", - сказал Толстой на заседании совета при президенте РФ по культуре и искусству.
Постепенно, как отметил советник президента, накапливается задолженность по выплатам производителям фильмов.
"После весеннего карантина не открылись 15% кинотеатров, к концу нынешнего года эти потери могут составить 40%", - добавил Толстой.
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КультураРоссияВладимир Толстой
 
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