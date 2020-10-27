https://ria.ru/20201027/khabarovsk-1581712966.html

Володин обсудил с Дегтяревым вопросы развития Хабаровского края

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, обсуждались вопросы развития региона. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T10:57

2020-10-27T10:57

2020-10-27T10:57

михаил дегтярев

госдума рф

вячеслав володин

хабаровский край

политика

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> провел встречу с врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Дегтяревым</a>, обсуждались вопросы развития региона.

https://ria.ru/20201027/preparaty-1581701642.html

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хабаровский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил дегтярев, госдума рф, вячеслав володин, хабаровский край, политика