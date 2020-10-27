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Володин обсудил с Дегтяревым вопросы развития Хабаровского края
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, обсуждались вопросы развития региона. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:57
2020-10-27T10:57
михаил дегтярев
госдума рф
вячеслав володин
хабаровский край
политика
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> провел встречу с врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Дегтяревым</a>, обсуждались вопросы развития региона.
https://ria.ru/20201027/preparaty-1581701642.html
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михаил дегтярев, госдума рф, вячеслав володин, хабаровский край, политика

Володин обсудил с Дегтяревым вопросы развития Хабаровского края

10:57 27.10.2020
 
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, обсуждались вопросы развития региона.

"Двадцать седьмого октября состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, проблемы, требующие законодательного решения. В частности, речь шла о модернизации здравоохранения края и развитии транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении на сайте Госдумы.

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Михаил ДегтяревГосдума РФВячеслав ВолодинХабаровский крайПолитика
 
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