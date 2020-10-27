Казанский комплекс обсерваторий могут включить в список ЮНЕСКО
CC BY 3.0 / Короткий Станислав Александрович / Astronomy Observatory of Kazan State UniversityАстрономическая обсерватория Казанского университета
КАЗАНЬ, 27 окт - РИА Новости. Уникальный комплекс астрономических обсерваторий Казанского федерального университета (КФУ), включающий обсерваторию в центре Казани и загородную обсерваторию имени В.П. Энгельгардта, намерен бороться за включение в список ЮНЕСКО в 2022 году, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям Татарстана.
"В настоящее время ученые Казанского университета и ряда институтов Академии наук Татарстана совместно с международными экспертами активно работают в рамках новой инициативы ЮНЕСКО "Астрономия и мировое наследие", посвященной исследованию и презентации памятников, обладающих выдающейся универсальной ценностью в области астрономии. Казанскую астрономическую обсерваторию могут включить в список ЮНЕСКО в 2022 году", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов, комплекс астрономических обсерваторий университета, включающий в себя городскую обсерваторию и загородную обсерваторию имени В.П. Энгельгардта, несомненно относится к числу уникальных объектов мирового значения – здесь можно найти все признаки аутентичности и единообразия. Важно, что это действующие обсерватории – на астрономическом оборудовании по-прежнему ведутся научные исследования, а также обучаются студенты университета.
По словам специалистов, имеются хорошие предпосылки для проведения в Казани в 2022 году заседания комитета Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. К этому мероприятию казанские ученые планируют подготовить номинационное досье "Астрономические обсерватории Казанского университета" для последующего ее включения в список ЮНЕСКО.
По словам Хайрутдинова, есть несколько вариантов включения обсерватории в список ЮНЕСКО. В частности, можно номинироваться самостоятельно или создать транснациональную группу обсерваторий и подавать совместное номинационное досье. Тогда компанию кандидату от Казани могли бы составить схожие по мировому значению и уровню обсерватории Германии, Венгрии и Аргентины.