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https://ria.ru/20201027/kazan-1581708539.html
Казанский комплекс обсерваторий могут включить в список ЮНЕСКО
Уникальный комплекс астрономических обсерваторий Казанского федерального университета (КФУ), включающий обсерваторию в центре Казани и загородную обсерваторию... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:37
2020-10-27T10:37
республика татарстан
казанский (приволжский) федеральный университет
аргентина
юнеско
эдуард успенский
болгар
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<strong>КАЗАНЬ, 27 окт - РИА Новости.</strong> Уникальный комплекс астрономических обсерваторий Казанского федерального университета (<a href="http://ria.ru/organization_Kazanskijj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">КФУ</a>), включающий обсерваторию в центре <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> и загородную обсерваторию имени В.П. Энгельгардта, намерен бороться за включение в список ЮНЕСКО в 2022 году, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям Татарстана.Как подчеркнул директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов, комплекс астрономических обсерваторий университета, включающий в себя городскую обсерваторию и загородную обсерваторию имени В.П. Энгельгардта, несомненно относится к числу уникальных объектов мирового значения – здесь можно найти все признаки аутентичности и единообразия. Важно, что это действующие обсерватории – на астрономическом оборудовании по-прежнему ведутся научные исследования, а также обучаются студенты университета.По словам специалистов, имеются хорошие предпосылки для проведения в Казани в 2022 году заседания комитета Всемирного культурного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>. К этому мероприятию казанские ученые планируют подготовить номинационное досье "Астрономические обсерватории Казанского университета" для последующего ее включения в список ЮНЕСКО.По словам Хайрутдинова, есть несколько вариантов включения обсерватории в список ЮНЕСКО. В частности, можно номинироваться самостоятельно или создать транснациональную группу обсерваторий и подавать совместное номинационное досье. Тогда компанию кандидату от Казани могли бы составить схожие по мировому значению и уровню обсерватории <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентины</a>.В список Всемирного наследия ЮНЕСКО в настоящее время уже включены три памятника на территории Татарстана – Казанский Кремль (2000 год), древний город <a href="http://ria.ru/location_Bolgar/" target="_blank" data-auto="true">Болгар</a> (2014), <a href="http://ria.ru/person_EHduard_Uspenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Успенский</a> собор и монастырь острова-града <a href="http://ria.ru/location_Svijazhsk/" target="_blank" data-auto="true">Свияжск</a> (2017).
https://ria.ru/20201026/operatsiya-1581534703.html
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казанский (приволжский) федеральный университет, аргентина, юнеско, эдуард успенский, болгар

Казанский комплекс обсерваторий могут включить в список ЮНЕСКО

10:37 27.10.2020
 
CC BY 3.0 / Короткий Станислав Александрович / Astronomy Observatory of Kazan State UniversityАстрономическая обсерватория Казанского университета
Астрономическая обсерватория Казанского университета - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
CC BY 3.0 / Короткий Станислав Александрович / Astronomy Observatory of Kazan State University
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КАЗАНЬ, 27 окт - РИА Новости. Уникальный комплекс астрономических обсерваторий Казанского федерального университета (КФУ), включающий обсерваторию в центре Казани и загородную обсерваторию имени В.П. Энгельгардта, намерен бороться за включение в список ЮНЕСКО в 2022 году, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям Татарстана.
"В настоящее время ученые Казанского университета и ряда институтов Академии наук Татарстана совместно с международными экспертами активно работают в рамках новой инициативы ЮНЕСКО "Астрономия и мировое наследие", посвященной исследованию и презентации памятников, обладающих выдающейся универсальной ценностью в области астрономии. Казанскую астрономическую обсерваторию могут включить в список ЮНЕСКО в 2022 году", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов, комплекс астрономических обсерваторий университета, включающий в себя городскую обсерваторию и загородную обсерваторию имени В.П. Энгельгардта, несомненно относится к числу уникальных объектов мирового значения – здесь можно найти все признаки аутентичности и единообразия. Важно, что это действующие обсерватории – на астрономическом оборудовании по-прежнему ведутся научные исследования, а также обучаются студенты университета.
По словам специалистов, имеются хорошие предпосылки для проведения в Казани в 2022 году заседания комитета Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. К этому мероприятию казанские ученые планируют подготовить номинационное досье "Астрономические обсерватории Казанского университета" для последующего ее включения в список ЮНЕСКО.
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По словам Хайрутдинова, есть несколько вариантов включения обсерватории в список ЮНЕСКО. В частности, можно номинироваться самостоятельно или создать транснациональную группу обсерваторий и подавать совместное номинационное досье. Тогда компанию кандидату от Казани могли бы составить схожие по мировому значению и уровню обсерватории Германии, Венгрии и Аргентины.
В список Всемирного наследия ЮНЕСКО в настоящее время уже включены три памятника на территории Татарстана – Казанский Кремль (2000 год), древний город Болгар (2014), Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск (2017).
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Республика ТатарстанКазанский (Приволжский) федеральный университетАргентинаЮНЕСКОЭдуард УспенскийБолгар
 
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