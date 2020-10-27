https://ria.ru/20201027/kazan-1581708539.html

Казанский комплекс обсерваторий могут включить в список ЮНЕСКО

Уникальный комплекс астрономических обсерваторий Казанского федерального университета (КФУ), включающий обсерваторию в центре Казани и загородную обсерваторию... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T10:37

2020-10-27T10:37

2020-10-27T10:37

республика татарстан

казанский (приволжский) федеральный университет

аргентина

юнеско

эдуард успенский

болгар

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<strong>КАЗАНЬ, 27 окт - РИА Новости.</strong> Уникальный комплекс астрономических обсерваторий Казанского федерального университета (<a href="http://ria.ru/organization_Kazanskijj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">КФУ</a>), включающий обсерваторию в центре <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> и загородную обсерваторию имени В.П. Энгельгардта, намерен бороться за включение в список ЮНЕСКО в 2022 году, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям Татарстана.Как подчеркнул директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов, комплекс астрономических обсерваторий университета, включающий в себя городскую обсерваторию и загородную обсерваторию имени В.П. Энгельгардта, несомненно относится к числу уникальных объектов мирового значения – здесь можно найти все признаки аутентичности и единообразия. Важно, что это действующие обсерватории – на астрономическом оборудовании по-прежнему ведутся научные исследования, а также обучаются студенты университета.По словам специалистов, имеются хорошие предпосылки для проведения в Казани в 2022 году заседания комитета Всемирного культурного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>. К этому мероприятию казанские ученые планируют подготовить номинационное досье "Астрономические обсерватории Казанского университета" для последующего ее включения в список ЮНЕСКО.По словам Хайрутдинова, есть несколько вариантов включения обсерватории в список ЮНЕСКО. В частности, можно номинироваться самостоятельно или создать транснациональную группу обсерваторий и подавать совместное номинационное досье. Тогда компанию кандидату от Казани могли бы составить схожие по мировому значению и уровню обсерватории <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентины</a>.В список Всемирного наследия ЮНЕСКО в настоящее время уже включены три памятника на территории Татарстана – Казанский Кремль (2000 год), древний город <a href="http://ria.ru/location_Bolgar/" target="_blank" data-auto="true">Болгар</a> (2014), <a href="http://ria.ru/person_EHduard_Uspenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Успенский</a> собор и монастырь острова-града <a href="http://ria.ru/location_Svijazhsk/" target="_blank" data-auto="true">Свияжск</a> (2017).

https://ria.ru/20201026/operatsiya-1581534703.html

https://ria.ru/20201021/mecheti-1580842103.html

аргентина

болгар

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казанский (приволжский) федеральный университет, аргентина, юнеско, эдуард успенский, болгар