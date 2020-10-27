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https://ria.ru/20201027/karikatura-1581852098.html
Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
Анкара осуждает публикацию карикатур на турецкого лидера Тайипа Эрдогана во французском журнале Charlie Hebdo и считает их плодами "антимусульманской программы" РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T23:44
2020-10-28T00:01
эммануэль макрон
charlie hebdo
франция
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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<strong>АНКАРА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Анкара осуждает публикацию карикатур на турецкого лидера Тайипа <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдогана</a> во французском журнале Charlie Hebdo и считает их плодами "антимусульманской программы" президента Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a>, заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.Charlie Hebdo ранее опубликовал на своей обложке карикатуру на Эрдогана на фоне кризиса в отношениях между <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижем</a> и Анкарой. Турецкий лидер изображен на картинке полуодетым, он сидит в кресле и держит в правой руке банку с прохладительным напитком. Другой рукой он поднимает подол платья женщины-служанки. Подпись к карикатуре гласит: "Эрдоган в частной жизни очень игрив".Он отметил, что "расистские, ксенофобские, исламофобские и антисемитские подстрекательства не смогут спровоцировать Турцию на ответные действия".Очередное обострение отношений Франции и Турции произошло на фоне трагедии в пригороде Парижа, где экстремист убил школьного учителя, и последовавшей реакции французских властей, которую в Турции охарактеризовали как направленную против мусульман.Экстремист вечером 16 октября обезглавил учителя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Убийство связывают с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.Комментируя трагедию в пригороде Парижа, Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Французский лидер также высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей, построить "просвещенный ислам" в стране.В ответ на это турецкий лидер Эрдоган заявил, что его французскому коллеге нужно "лечить свою психику". Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций после слов Эрдогана.В понедельник Эрдоган призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран.
https://ria.ru/20201025/erdogan-1581470096.html
https://ria.ru/20201027/kadyrov-1581744114.html
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
Ну и где ответка Эрдогана?
10
4
франция
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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эммануэль макрон, charlie hebdo, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом

23:44 27.10.2020 (обновлено: 00:01 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 27 окт - РИА Новости. Анкара осуждает публикацию карикатур на турецкого лидера Тайипа Эрдогана во французском журнале Charlie Hebdo и считает их плодами "антимусульманской программы" президента Франции Эммануэля Макрона, заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Charlie Hebdo ранее опубликовал на своей обложке карикатуру на Эрдогана на фоне кризиса в отношениях между Парижем и Анкарой. Турецкий лидер изображен на картинке полуодетым, он сидит в кресле и держит в правой руке банку с прохладительным напитком. Другой рукой он поднимает подол платья женщины-служанки. Подпись к карикатуре гласит: "Эрдоган в частной жизни очень игрив".
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"Антимусульманская программа президента Франции Макрона приносит свои плоды! Charlie Hebdo только что опубликовал серию так называемых карикатур, полных оскорбительных изображений якобы нашего президента. Мы осуждаем отвратительную попытку этой публикации распространить культурный расизм и ненависть", - написал Алтун в Twitter.

Он отметил, что "расистские, ксенофобские, исламофобские и антисемитские подстрекательства не смогут спровоцировать Турцию на ответные действия".

"Такого рода безответственные и бессмысленные нападки на нашу культуру только породят расизм и дискриминацию. Мы призываем всех здравомыслящих европейских друзей дать отпор этому виду примитивного культурного расизма, интеллектуального бесплодия и нецивилизованной дискуссии", - добавил Алтун.

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Очередное обострение отношений Франции и Турции произошло на фоне трагедии в пригороде Парижа, где экстремист убил школьного учителя, и последовавшей реакции французских властей, которую в Турции охарактеризовали как направленную против мусульман.
Экстремист вечером 16 октября обезглавил учителя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Убийство связывают с инцидентом в школе, где работал преподаватель. Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова. Учитель показывал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.
Комментируя трагедию в пригороде Парижа, Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Французский лидер также высказал идею о необходимости "освободить ислам во Франции от иностранного влияния" и усилить контроль за финансированием мечетей, построить "просвещенный ислам" в стране.
В ответ на это турецкий лидер Эрдоган заявил, что его французскому коллеге нужно "лечить свою психику". Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций после слов Эрдогана.
В понедельник Эрдоган призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран.
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Эммануэль МакронCharlie HebdoФранцияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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