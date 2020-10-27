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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201027/karabakh-1581695533.html
Власти Карабаха заявили о локальных боях на передовой
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о продолжающихся локальных боях на участках передовой. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T08:53
2020-10-27T08:53
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости.</strong> Армия обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> сообщила о продолжающихся локальных боях на участках передовой.Отмечается, что ночью обстановка в зоне конфликта оставалась стабильно напряженной, на некоторых участках продолжались артиллерийские дуэли.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.Стороны трижды договаривались о перемирии, последняя попытка прекратить огонь была предпринята с утра 26 октября.
https://ria.ru/20201022/karabakh-1580990396.html
нагорно-карабахская республика
сша
армения
РИА Новости
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нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Власти Карабаха заявили о локальных боях на передовой

08:53 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о продолжающихся локальных боях на участках передовой.
"В настоящее время на некоторых направлениях линии фронта идут локальные бои. Подразделения Армии обороны продолжают выполнять поставленные перед ними боевые задачи, контролируя оперативно-тактическую обстановку", - говорится в сообщении на странице карабахской армии в Facebook.
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Отмечается, что ночью обстановка в зоне конфликта оставалась стабильно напряженной, на некоторых участках продолжались артиллерийские дуэли.
"Вечером силы противника активно использовали беспилотники, часть из которых была сбита силами ПВО армии обороны. Противник продолжал обстреливать мирные населенные пункты, в частности города Мартуни, Мартакерт и села Аскеранского района", - говорится в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Стороны трижды договаривались о перемирии, последняя попытка прекратить огонь была предпринята с утра 26 октября.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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