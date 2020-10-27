https://ria.ru/20201027/karabakh-1581695533.html

Власти Карабаха заявили о локальных боях на передовой

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о продолжающихся локальных боях на участках передовой. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T08:53

2020-10-27T08:53

2020-10-27T08:53

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости.</strong> Армия обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> сообщила о продолжающихся локальных боях на участках передовой.Отмечается, что ночью обстановка в зоне конфликта оставалась стабильно напряженной, на некоторых участках продолжались артиллерийские дуэли.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.Стороны трижды договаривались о перемирии, последняя попытка прекратить огонь была предпринята с утра 26 октября.

https://ria.ru/20201022/karabakh-1580990396.html

нагорно-карабахская республика

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире