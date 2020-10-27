Житель Волгоградской области избил трехлетнего мальчика за порванные обои
11:28 27.10.2020 (обновлено: 14:10 27.10.2020)
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской областиКвартира в которой проживает 3-х летний мальчик с отчимом
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 27 окт – РИА Новости. Ранее судимого жителя Волгоградской области подозревают в том, что он в пьяном виде избил трехлетнего мальчика за порванные обои, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации полиции, 24 октября в больницу города Волжский был доставлен трехлетний мальчик с травмами головы и лица. По данным ведомства, в избиении ребенка подозревают отчима, ранее судимого за убийство. В содеянном он сознался.
"В тот вечер подозреваемый вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Увидев, что ребенок испортил в комнате обои, он стал наносить ему удары по голове и лицу", - говорится в сообщении ведомства. Полицию и "скорую" вызвала мать мальчика, когда пришла домой и увидела сына.
Отмечается, что против мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью ребенку.
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