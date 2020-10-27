https://ria.ru/20201027/izbienie-1581719142.html

Житель Волгоградской области избил трехлетнего мальчика за порванные обои

Ранее судимого жителя Волгоградской области подозревают в том, что он в пьяном виде избил трехлетнего мальчика за порванные обои, сообщает во вторник... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T11:28

2020-10-27T11:28

2020-10-27T14:10

волгоградская область

волжский

происшествия

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<strong>ВОЛГОГРАД, 27 окт – РИА Новости.</strong> Ранее судимого жителя <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a> подозревают в том, что он в пьяном виде избил трехлетнего мальчика за порванные обои, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.По информации полиции, 24 октября в больницу города <a href="http://ria.ru/location_Volzhskijj/" target="_blank" data-auto="true">Волжский</a> был доставлен трехлетний мальчик с травмами головы и лица. По данным ведомства, в избиении ребенка подозревают отчима, ранее судимого за убийство. В содеянном он сознался.Отмечается, что против мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью ребенку.

https://ria.ru/20201024/bronnitsy-1581370860.html

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волгоградская область

волжский

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, волжский, происшествия