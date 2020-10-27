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Житель Волгоградской области избил трехлетнего мальчика за порванные обои
Ранее судимого жителя Волгоградской области подозревают в том, что он в пьяном виде избил трехлетнего мальчика за порванные обои, сообщает во вторник... РИА Новости, 27.10.2020
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волгоградская область
волжский
происшествия
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<strong>ВОЛГОГРАД, 27 окт – РИА Новости.</strong> Ранее судимого жителя <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a> подозревают в том, что он в пьяном виде избил трехлетнего мальчика за порванные обои, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.По информации полиции, 24 октября в больницу города <a href="http://ria.ru/location_Volzhskijj/" target="_blank" data-auto="true">Волжский</a> был доставлен трехлетний мальчик с травмами головы и лица. По данным ведомства, в избиении ребенка подозревают отчима, ранее судимого за убийство. В содеянном он сознался.Отмечается, что против мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью ребенку.
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волгоградская область
волжский
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волгоградская область, волжский, происшествия

Житель Волгоградской области избил трехлетнего мальчика за порванные обои

11:28 27.10.2020 (обновлено: 14:10 27.10.2020)
 
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской областиКвартира в которой проживает 3-х летний мальчик с отчимом
Квартира в которой проживает 3-х летний мальчик с отчимом - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 27 окт – РИА Новости. Ранее судимого жителя Волгоградской области подозревают в том, что он в пьяном виде избил трехлетнего мальчика за порванные обои, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации полиции, 24 октября в больницу города Волжский был доставлен трехлетний мальчик с травмами головы и лица. По данным ведомства, в избиении ребенка подозревают отчима, ранее судимого за убийство. В содеянном он сознался.
"В тот вечер подозреваемый вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Увидев, что ребенок испортил в комнате обои, он стал наносить ему удары по голове и лицу", - говорится в сообщении ведомства. Полицию и "скорую" вызвала мать мальчика, когда пришла домой и увидела сына.
Отмечается, что против мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью ребенку.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 19:58
В Подмосковье десятилетний мальчик погиб, катаясь на квадроцикле
 
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Волгоградская областьВолжскийПроисшествия
 
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