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В Воронеже подростки избили мужчину-аутиста
Полицейские установили личности несовершеннолетних, которые могут быть причастны к избиению мужчины-аутиста в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T09:54
2020-10-27T12:24
воронеж
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости.</strong> Полицейские установили личности несовершеннолетних, которые могут быть причастны к избиению мужчины-аутиста в <a href="http://ria.ru/location_Voronezh/" target="_blank" data-auto="true">Воронеже</a>, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по региону.Об инциденте стало известно 24 октября. В социальной сети "ВКонтакте" жительница Воронежа написала, что днем ранее четверо 12-летних подростков "от нечего делать запинали" ее взрослого сына-аутиста, гулявшего во дворе на улице Урицкого. Женщина выложила фото сына с синяками на ногах и теле. Происшествие вызвало резонанс в городе. Полиция объявила о проведении процессуальной проверки.По его словам, ситуация находится на личном контроле у начальника главного управления. Назначена судмедэкспертиза для установления степени тяжести полученных мужчиной травм.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Уголовное дело по статье "побои" возбуждено по факту избиения мужчины-аутиста в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по региону.Статья УК РФ о побоях, совершенных из хулиганских побуждений, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
https://ria.ru/20201026/draka-1581661188.html
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воронеж, происшествия

В Воронеже подростки избили мужчину-аутиста

09:54 27.10.2020 (обновлено: 12:24 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Полицейские установили личности несовершеннолетних, которые могут быть причастны к избиению мужчины-аутиста в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по региону.
Об инциденте стало известно 24 октября. В социальной сети "ВКонтакте" жительница Воронежа написала, что днем ранее четверо 12-летних подростков "от нечего делать запинали" ее взрослого сына-аутиста, гулявшего во дворе на улице Урицкого. Женщина выложила фото сына с синяками на ногах и теле. Происшествие вызвало резонанс в городе. Полиция объявила о проведении процессуальной проверки.
"На сегодняшний день предварительные следственные действия все проведены. Все участники противоправных действий установлены", - сообщил представитель ГУМВД.
По его словам, ситуация находится на личном контроле у начальника главного управления. Назначена судмедэкспертиза для установления степени тяжести полученных мужчиной травм.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Уголовное дело по статье "побои" возбуждено по факту избиения мужчины-аутиста в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по региону.
"Отделом дознания ОП №2 УМВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 116 УК РФ по обстоятельствам причинения побоев 38-летнему местному жителю", - говорится в сообщении представителя ГУМВД.
Статья УК РФ о побоях, совершенных из хулиганских побуждений, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
"Проводятся следственные действия по установлению виновных лиц. Кроме того, проводятся профилактические мероприятия с несовершеннолетними, проживающими в данном районе, по предупреждению совершения аналогичных фактов", - добавил представитель ГУМВД.
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