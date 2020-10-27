https://ria.ru/20201027/izbienie--1581702080.html

В Воронеже подростки избили мужчину-аутиста

Полицейские установили личности несовершеннолетних, которые могут быть причастны к избиению мужчины-аутиста в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T09:54

2020-10-27T09:54

2020-10-27T12:24

воронеж

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости.</strong> Полицейские установили личности несовершеннолетних, которые могут быть причастны к избиению мужчины-аутиста в <a href="http://ria.ru/location_Voronezh/" target="_blank" data-auto="true">Воронеже</a>, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по региону.Об инциденте стало известно 24 октября. В социальной сети "ВКонтакте" жительница Воронежа написала, что днем ранее четверо 12-летних подростков "от нечего делать запинали" ее взрослого сына-аутиста, гулявшего во дворе на улице Урицкого. Женщина выложила фото сына с синяками на ногах и теле. Происшествие вызвало резонанс в городе. Полиция объявила о проведении процессуальной проверки.По его словам, ситуация находится на личном контроле у начальника главного управления. Назначена судмедэкспертиза для установления степени тяжести полученных мужчиной травм.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Уголовное дело по статье "побои" возбуждено по факту избиения мужчины-аутиста в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по региону.Статья УК РФ о побоях, совершенных из хулиганских побуждений, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

https://ria.ru/20201026/draka-1581661188.html

https://ria.ru/20200929/odnoklassniki-1577941278.html

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воронеж

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, происшествия