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https://ria.ru/20201027/italiya-1581693011.html
МИД Италии рекомендует воздержаться от поездок за рубеж
МИД Италии рекомендует гражданам воздержаться от поездок за рубеж на фоне рост числа заражений коронавирусом в Европе и призывает учитывать возможные проблемы... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:48
2020-10-27T10:48
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<strong>РИМ, 27 окт – РИА Новости.</strong> МИД Италии рекомендует гражданам воздержаться от поездок за рубеж на фоне рост числа заражений коронавирусом в Европе и призывает учитывать возможные проблемы при возвращении на родину.Кроме того, дипломаты не исключают введения дальнейших ограничений, которые могут осложнить возвращение итальянцев в страну.Летом Италия ввела временный запрет на въезд в страну и транзит из 16 государств. В список вошли Сербия, Босния и Герцеговина, ряд южноамериканских стран, а также Армения и Молдавия.
https://ria.ru/20201026/emiraty-1580499198.html
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, мид италии, сербия, босния и герцеговина, молдавия, италия, армения

МИД Италии рекомендует воздержаться от поездок за рубеж

10:48 27.10.2020
 
© AP Photo / Cecilia FabianoФонтан Треви в Риме. 20 июня 2020 года
Фонтан Треви в Риме. 20 июня 2020 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© AP Photo / Cecilia Fabiano
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РИМ, 27 окт – РИА Новости. МИД Италии рекомендует гражданам воздержаться от поездок за рубеж на фоне рост числа заражений коронавирусом в Европе и призывает учитывать возможные проблемы при возвращении на родину.
"Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в Европе, МИД Италии рекомендует всем соотечественникам избегать поездок за границу, кроме как по строго необходимым причинам", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, дипломаты не исключают введения дальнейших ограничений, которые могут осложнить возвращение итальянцев в страну.

"Подобные проблемы с возвращением могут возникнуть с гораздо более серьезными последствиями в случае поездок в государства, не входящие в ЕС", — говорится в заявлении на сайте министерства.

Летом Италия ввела временный запрет на въезд в страну и транзит из 16 государств. В список вошли Сербия, Босния и Герцеговина, ряд южноамериканских стран, а также Армения и Молдавия.
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