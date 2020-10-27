https://ria.ru/20201027/italiya-1581693011.html

МИД Италии рекомендует воздержаться от поездок за рубеж

МИД Италии рекомендует гражданам воздержаться от поездок за рубеж на фоне рост числа заражений коронавирусом в Европе и призывает учитывать возможные проблемы... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T10:48

2020-10-27T10:48

2020-10-27T10:48

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<strong>РИМ, 27 окт – РИА Новости.</strong> МИД Италии рекомендует гражданам воздержаться от поездок за рубеж на фоне рост числа заражений коронавирусом в Европе и призывает учитывать возможные проблемы при возвращении на родину.Кроме того, дипломаты не исключают введения дальнейших ограничений, которые могут осложнить возвращение итальянцев в страну.Летом Италия ввела временный запрет на въезд в страну и транзит из 16 государств. В список вошли Сербия, Босния и Герцеговина, ряд южноамериканских стран, а также Армения и Молдавия.

https://ria.ru/20201026/emiraty-1580499198.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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