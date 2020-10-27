Кудрин предложил разделить госпрограммы на проекты и процессы

"Госпрограммы оказались более устаревшими вот для такого динамичного управления, достижения целей, поэтому, на мой взгляд, нужно будет четко разделить на проекты, как мы их теперь называем, и процессы. Вот и процессами немного иначе управлять, не все, может быть, в одну государственную программу вносить", - сказал он, выступая на форуме стратегов.