https://ria.ru/20201027/gosprogrammy-1581728791.html
Кудрин предложил разделить госпрограммы на проекты и процессы
Государственные программы для большей эффективности необходимо пересмотреть и разделить на проекты и процессы, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:19
2020-10-27T12:19
2020-10-27T12:19
россия
алексей кудрин
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Государственные программы для большей эффективности необходимо пересмотреть и разделить на проекты и процессы, заявил глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a>.Кудрин добавил, что в нынешнем виде госпрограммы требуют пересмотра и совершенствования, что поможет легче планировать и исполнять бюджет. В данный момент государственные программы слишком сложны и зачастую непонятны людям, считает глава Счетной палаты.В настоящее время в России реализуется 41 государственная программа, 3 находятся на стадии разработки. Программы разделены на 5 тематических блоков: новое качество жизни, инновационное развитие и модернизация экономики, обеспечение национальной безопасности, сбалансированное региональное развитие и эффективное государство.
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, алексей кудрин, экономика
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Государственные программы для большей эффективности необходимо пересмотреть и разделить на проекты и процессы, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин
.
"Госпрограммы оказались более устаревшими вот для такого динамичного управления, достижения целей, поэтому, на мой взгляд, нужно будет четко разделить на проекты, как мы их теперь называем, и процессы. Вот и процессами немного иначе управлять, не все, может быть, в одну государственную программу вносить", - сказал он, выступая на форуме стратегов.
Кудрин добавил, что в нынешнем виде госпрограммы требуют пересмотра и совершенствования, что поможет легче планировать и исполнять бюджет. В данный момент государственные программы слишком сложны и зачастую непонятны людям, считает глава Счетной палаты.
В настоящее время в России реализуется 41 государственная программа, 3 находятся на стадии разработки. Программы разделены на 5 тематических блоков: новое качество жизни, инновационное развитие и модернизация экономики, обеспечение национальной безопасности, сбалансированное региональное развитие и эффективное государство.