https://ria.ru/20201027/gematologiya-1581825170.html

Первое отделение для детей с заболеваниями крови появилось в Подмосковье

Первое детское гематологическое отделение Московской области открылось в одинцовской больнице. Здесь квалифицированные врачи будут лечить ребят с заболеваниями... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T19:26

2020-10-27T19:26

2020-10-27T19:26

новости подмосковья

министерство здравоохранения московской области

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Первое детское гематологическое отделение Московской области открылось в одинцовской больнице. Здесь квалифицированные врачи будут лечить ребят с заболеваниями крови, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/otdelenie-dlja-lechenija-detej-s-zabolevanijami-krovi-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.В отделении одновременно смогут находиться 30 детей со всей области. Для тяжелых пациентов предусмотрена палата интенсивной терапии. На лечение можно попасть по направлению педиатра из любой поликлиники области.Уточняется, что в кабинетах установлено современное медицинское оборудование. Благодаря ему специалисты смогут на высоком уровне проводить диагностику и лечение заболеваний.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство здравоохранения московской области, московская область (подмосковье)