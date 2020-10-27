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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201027/gematologiya-1581825170.html
Первое отделение для детей с заболеваниями крови появилось в Подмосковье
Первое детское гематологическое отделение Московской области открылось в одинцовской больнице. Здесь квалифицированные врачи будут лечить ребят с заболеваниями... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T19:26
2020-10-27T19:26
новости подмосковья
министерство здравоохранения московской области
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.&nbsp;</strong>Первое детское гематологическое отделение Московской области открылось в одинцовской больнице. Здесь квалифицированные врачи будут лечить ребят с заболеваниями крови, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/otdelenie-dlja-lechenija-detej-s-zabolevanijami-krovi-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.В отделении одновременно смогут находиться 30 детей со всей области. Для тяжелых пациентов предусмотрена палата интенсивной терапии. На лечение можно попасть по направлению педиатра из любой поликлиники области.Уточняется, что в кабинетах установлено современное медицинское оборудование. Благодаря ему специалисты смогут на высоком уровне проводить диагностику и лечение заболеваний.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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РИА Новости
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министерство здравоохранения московской области, московская область (подмосковье)

Первое отделение для детей с заболеваниями крови появилось в Подмосковье

19:26 27.10.2020
 
© РИА Новости / Александр КондратюкВрач берет у пациента кровь на анализ
Врач берет у пациента кровь на анализ - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Первое детское гематологическое отделение Московской области открылось в одинцовской больнице. Здесь квалифицированные врачи будут лечить ребят с заболеваниями крови, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

"Это первое детское гематологическое отделение в Подмосковье. В нем будут проходить лечение маленькие пациенты с различными заболеваниями крови, в том числе с нарушением свертываемости крови – гемофилией, болезнью Виллебранда, а также анемией, геморрагическим васкулитом и другими болезнями", – рассказала заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

В отделении одновременно смогут находиться 30 детей со всей области. Для тяжелых пациентов предусмотрена палата интенсивной терапии. На лечение можно попасть по направлению педиатра из любой поликлиники области.
Уточняется, что в кабинетах установлено современное медицинское оборудование. Благодаря ему специалисты смогут на высоком уровне проводить диагностику и лечение заболеваний.
 
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Новости ПодмосковьяМинистерство здравоохранения Московской областиМосковская область (Подмосковье)
 
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