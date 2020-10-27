Российский посол назвал сроки завершения продолжения "Турецкого потока"

"Турецкий поток" хотят потеснить трубой из Израиля. Но не все так просто

У "Турецкого потока" может появиться новый конкурент. Израиль одобрил соглашение с Грецией и Кипром о строительстве газопровода в Южную Европу. Проект стоимостью почти семь миллиардов долларов планируется запустить к 2025 году. Тель-Авив уже потирает руки, однако эксперты настроены не так оптимистично.