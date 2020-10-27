https://ria.ru/20201027/gazoprovod-1581796011.html
Российский посол назвал сроки завершения продолжения "Турецкого потока"
Соединительный газопровод от Болгарии до Венгрии, который является продолжением "Турецкого потока" в Сербии, может быть завершен до конца года, что планируется... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:19
2020-10-27T17:19
2020-10-27T17:19
александр боцан-харченко
турецкий поток
александр вучич
сергей лавров
сербия
турция
венгрия
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 27 окт – РИА Новости.</strong> Соединительный газопровод от Болгарии до Венгрии, который является продолжением "Турецкого потока" в Сербии, может быть завершен до конца года, что планируется обсудить в рамках ожидаемого визита главы МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a>, заявил посол РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bocan-KHarchenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Боцан-Харченко</a>.Президент Сербии Александр Вучич сообщил в октябре послу России, что Белград полностью завершит строительство газопровода от границы Болгарии до границы Венгрии до конца 2020 года. Министра иностранных дел России ждут в Белграде 28 октября, после визита в Сараево. Предполагается, что по прилету он проведет встречу с президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Вучичем</a>."В области энергетики развивается проект газопровода, ключевой для Сербии и большей части Европы. До конца года все может быть завершено, остались газоизмерительные и компрессорная станция", - заявил агентству "Танюг" Боцан-Харченко.По словам российского посла среди тем разговора Лаврова и Вучича намечены и договор о поставках газа, увеличение объемов подземного газохранилища (ПГХ) Банатски-Двор, сотрудничество по линии "Росатома" в области медицины.Президент Сербии в январе заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербия</a> надеется до конца 2020 года получить первый газ из "Турецкого потока". В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a> до <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a>."<a href="http://ria.ru/product_Tureckijj_potok/" target="_blank" data-auto="true">Турецкий поток</a>" - экспортный газопровод из России в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> через <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черное море</a>. Проектная мощность - 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.
https://ria.ru/20200305/1568210396.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200727/1574964134.html
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сербия
турция
венгрия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр боцан-харченко, турецкий поток, александр вучич, сергей лавров, сербия, турция, венгрия, в мире