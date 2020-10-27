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Ледяной дом и ночной охотник: победители Siena International Photo Awards
Siena International Photo Awards — один из крупнейших международных фотоконкурсов, в нем участвуют профессионалы и любители со всего мира. На сей раз жюри... РИА Новости, 27.10.2020
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фотография
фото
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Siena International Photo Awards — один из крупнейших международных фотоконкурсов, в нем участвуют профессионалы и любители со всего мира. На сей раз жюри рассмотрело почти 48 000 снимков снимков, созданных авторами из 156 стран. Лучшие работы — в подборке Ria.ru.
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
фотография, фото, фото

Ледяной дом и ночной охотник: победители Siena International Photo Awards

13:55 27.10.2020 (обновлено: 17:14 27.10.2020)
 
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Siena International Photo Awards — один из крупнейших международных фотоконкурсов, в нем участвуют профессионалы и любители со всего мира. На сей раз жюри рассмотрело почти 48 000 снимков снимков, созданных авторами из 156 стран. Лучшие работы — в подборке Ria.ru.
© Фото : Siena International Photo Awards 2020

Абсолютным победителем конкурса стал подводный фотограф Грег Лекер (Greg Lecoeur), его "Ледяному передвижному дому" не было равных.

Работа конкурса Siena International Photo Awards 2020
1 из 22

Абсолютным победителем конкурса стал подводный фотограф Грег Лекер (Greg Lecoeur), его "Ледяному передвижному дому" не было равных.

© Фото : Siena International Photo Awards 2020
© Фото : Siena International Photo Awards 2020

В номинации "Уличная фотография" победили "Лондонцы", запечатленные россиянкой Олесей Ким во время карнавала в Ноттинг-Хилле.

Работа конкурса Siena International Photo Awards 2020
2 из 22

В номинации "Уличная фотография" победили "Лондонцы", запечатленные россиянкой Олесей Ким во время карнавала в Ноттинг-Хилле.

© Фото : Siena International Photo Awards 2020
© Фото : Siena International Photo Awards 2020

Лучшим в номинации "Животные в их среде обитания" оказался "Ночной охотник" Йонаса Классона (Jonas Classon).

Работа конкурса Siena International Photo Awards 2020
3 из 22

Лучшим в номинации "Животные в их среде обитания" оказался "Ночной охотник" Йонаса Классона (Jonas Classon).

© Фото : Siena International Photo Awards 2020
© Фото : Siena International Photo Awards 2020

Автор кадра "Один дома" Аттила Балог (Attila Balogh) праздновал победу в номинации "Архитектура и городские пространства".

Работа конкурса Siena International Photo Awards 2020
4 из 22

Автор кадра "Один дома" Аттила Балог (Attila Balogh) праздновал победу в номинации "Архитектура и городские пространства".

© Фото : Siena International Photo Awards 2020
© Фото : Siena International Photo Awards 2020

Тьен Нгуен (Thien Nguyen) с красочным снимком остановился в шаге от победы в номинации "Путешествия и приключения".

Работа конкурса Siena International Photo Awards 2020
5 из 22

Тьен Нгуен (Thien Nguyen) с красочным снимком остановился в шаге от победы в номинации "Путешествия и приключения".

© Фото : Siena International Photo Awards 2020
© Фото : Siena International Photo Awards 2020

"Побег" принес Шону Юаню (Shawn Yuan) третье место в номинации "Документальная фотография и фотожурналистика".

Работа конкурса Siena International Photo Awards 2020
6 из 22

"Побег" принес Шону Юаню (Shawn Yuan) третье место в номинации "Документальная фотография и фотожурналистика".

© Фото : Siena International Photo Awards 2020
© Фото : Siena International Photo Awards 2020

Второе место в номинации "Красота природы" досталось Франциско Негрони (Francisco Negroni), запечатлевшему страшную бурю во время извержения вулкана в Чили.

Работа конкурса Siena International Photo Awards 2020
7 из 22

Второе место в номинации "Красота природы" досталось Франциско Негрони (Francisco Negroni), запечатлевшему страшную бурю во время извержения вулкана в Чили.

© Фото : Siena International Photo Awards 2020
© Фото : Siena International Photo Awards 2020

Работа россиянина Сергея Анисимова "Владик" удостоена поощрительного приза в номинации "Удивительные лица и характеры".

Работа конкурса Siena International Photo Awards 2020
8 из 22

Работа россиянина Сергея Анисимова "Владик" удостоена поощрительного приза в номинации "Удивительные лица и характеры".

© Фото : Siena International Photo Awards 2020
© Фото : Siena International Photo Awards 2020

Лучшим в номинации "Красота природы" стал кадр Тобиаса Фридриха (Tobias Friedrich) "Ниже нуля".

Работа конкурса Siena International Photo Awards 2020
9 из 22

Лучшим в номинации "Красота природы" стал кадр Тобиаса Фридриха (Tobias Friedrich) "Ниже нуля".

© Фото : Siena International Photo Awards 2020
© Фото : Siena International Photo Awards 2020

Амирмахди Наджафлу Шахпар (Amirmahdi Najafloo Shahpar) победил в номинации "Путешествия и приключения" с кадром "Благословение".

Работа конкурса Siena International Photo Awards 2020
10 из 22

Амирмахди Наджафлу Шахпар (Amirmahdi Najafloo Shahpar) победил в номинации "Путешествия и приключения" с кадром "Благословение".

© Фото : Siena International Photo Awards 2020
© Фото : Siena International Photo Awards 2020

Портрет танцора Коичи Омае принес фотографу Сильвии Алесси (Silvia Alessi) первое место в номинации "Удивительные лица и характеры".

Работа конкурса Siena International Photo Awards 2020
11 из 22

Портрет танцора Коичи Омае принес фотографу Сильвии Алесси (Silvia Alessi) первое место в номинации "Удивительные лица и характеры".

© Фото : Siena International Photo Awards 2020
© Фото : Siena International Photo Awards 2020

Победу в номинации "Спорт в движении" жюри отдало Яну Макниколу (Ian Macnicol) за фото, на котором запечатлен португальский пловец Диого Кансела во время тренировки.

Работа конкурса Siena International Photo Awards 2020
12 из 22

Победу в номинации "Спорт в движении" жюри отдало Яну Макниколу (Ian Macnicol) за фото, на котором запечатлен португальский пловец Диого Кансела во время тренировки.

© Фото : Siena International Photo Awards 2020
© Фото : Siena International Photo Awards 2020

Мохаммад Сазид Хоссейн (Mohammad Sazid Hossain) получил главный приз в номинации "Документальная фотография и фотожурналистика" за кадр "Смерть жертвы пожара".

Работа конкурса Siena International Photo Awards 2020
13 из 22

Мохаммад Сазид Хоссейн (Mohammad Sazid Hossain) получил главный приз в номинации "Документальная фотография и фотожурналистика" за кадр "Смерть жертвы пожара".

© Фото : Siena International Photo Awards 2020
© Фото : Siena International Photo Awards 2020

"Гимнастку в воздухе" Эрика Ткиндта (Eric Tkindt) отметили поощрительным призом в номинации "Спорт в движении".

Работа конкурса Siena International Photo Awards 2020
14 из 22

"Гимнастку в воздухе" Эрика Ткиндта (Eric Tkindt) отметили поощрительным призом в номинации "Спорт в движении".

© Фото : Siena International Photo Awards 2020
© Фото : Siena International Photo Awards 2020

"Утопия" Рикардо Марчегиани (Riccardo Marchegiani) выиграла в номинации для фотографов в возрасте до 20 лет.

Работа конкурса Siena International Photo Awards 2020
15 из 22

"Утопия" Рикардо Марчегиани (Riccardo Marchegiani) выиграла в номинации для фотографов в возрасте до 20 лет.

© Фото : Siena International Photo Awards 2020
© Фото : Siena International Photo Awards 2020

"Зеркало из Медельина" Майкла Ковальчика (Michael Kowalczyk) наградили вторым местом в номинации "Уличная фотография".

Работа конкурса Siena International Photo Awards 2020
16 из 22

"Зеркало из Медельина" Майкла Ковальчика (Michael Kowalczyk) наградили вторым местом в номинации "Уличная фотография".

© Фото : Siena International Photo Awards 2020
© Фото : Siena International Photo Awards 2020

"Табу" Фаттаха Зинури (Fattah Zinouri) оказалось на втором месте в номинации "Удивительные лица и характеры".

Работа конкурса Siena International Photo Awards 2020
17 из 22

"Табу" Фаттаха Зинури (Fattah Zinouri) оказалось на втором месте в номинации "Удивительные лица и характеры".

© Фото : Siena International Photo Awards 2020
© Фото : Siena International Photo Awards 2020

"Возвращение" Юньхуа Ю (Yunhua Yu) отмечено в номинации "Путешествия и приключения" как поразительный образец фотоискусства.

Работа конкурса Siena International Photo Awards 2020
18 из 22

"Возвращение" Юньхуа Ю (Yunhua Yu) отмечено в номинации "Путешествия и приключения" как поразительный образец фотоискусства.

© Фото : Siena International Photo Awards 2020
© Фото : Siena International Photo Awards 2020

Кадр К. Асада (K Asad), сделанный во время тушения пожара в офисной многоэтажке в Дакке, удостоен поощрительной премии в номинации "Документальная фотография и фотожурналистика".

Работа конкурса Siena International Photo Awards 2020
19 из 22

Кадр К. Асада (K Asad), сделанный во время тушения пожара в офисной многоэтажке в Дакке, удостоен поощрительной премии в номинации "Документальная фотография и фотожурналистика".

© Фото : Siena International Photo Awards 2020
© Фото : Siena International Photo Awards 2020

"Сестрам" россиянина Александра Виноградова досталось третье место в номинации "Удивительные лица и характеры".

Работа конкурса Siena International Photo Awards 2020
20 из 22

"Сестрам" россиянина Александра Виноградова досталось третье место в номинации "Удивительные лица и характеры".

© Фото : Siena International Photo Awards 2020
© Фото : Siena International Photo Awards 2020

Чунг Фам Хай (Trung Pham Huy) получил за "Сезон сбора кувшинок" поощрительный приз в номинации "Путешествия и приключения" .

Работа конкурса Siena International Photo Awards 2020
21 из 22

Чунг Фам Хай (Trung Pham Huy) получил за "Сезон сбора кувшинок" поощрительный приз в номинации "Путешествия и приключения" .

© Фото : Siena International Photo Awards 2020
© Фото : Siena International Photo Awards 2020

Снимок Нурлана Тахирли (Nurlan Tahirli), на котором запечатлен Центр Гейдара Алиева в Баку, отметили в номинации "Архитектура и городские пространства".

Работа конкурса Siena International Photo Awards 2020
22 из 22

Снимок Нурлана Тахирли (Nurlan Tahirli), на котором запечатлен Центр Гейдара Алиева в Баку, отметили в номинации "Архитектура и городские пространства".

© Фото : Siena International Photo Awards 2020
 
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