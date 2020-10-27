Ледяной дом и ночной охотник: победители Siena International Photo Awards
Абсолютным победителем конкурса стал подводный фотограф Грег Лекер (Greg Lecoeur), его "Ледяному передвижному дому" не было равных.
Абсолютным победителем конкурса стал подводный фотограф Грег Лекер (Greg Lecoeur), его "Ледяному передвижному дому" не было равных.
В номинации "Уличная фотография" победили "Лондонцы", запечатленные россиянкой Олесей Ким во время карнавала в Ноттинг-Хилле.
В номинации "Уличная фотография" победили "Лондонцы", запечатленные россиянкой Олесей Ким во время карнавала в Ноттинг-Хилле.
Лучшим в номинации "Животные в их среде обитания" оказался "Ночной охотник" Йонаса Классона (Jonas Classon).
Лучшим в номинации "Животные в их среде обитания" оказался "Ночной охотник" Йонаса Классона (Jonas Classon).
Автор кадра "Один дома" Аттила Балог (Attila Balogh) праздновал победу в номинации "Архитектура и городские пространства".
Автор кадра "Один дома" Аттила Балог (Attila Balogh) праздновал победу в номинации "Архитектура и городские пространства".
Тьен Нгуен (Thien Nguyen) с красочным снимком остановился в шаге от победы в номинации "Путешествия и приключения".
Тьен Нгуен (Thien Nguyen) с красочным снимком остановился в шаге от победы в номинации "Путешествия и приключения".
"Побег" принес Шону Юаню (Shawn Yuan) третье место в номинации "Документальная фотография и фотожурналистика".
"Побег" принес Шону Юаню (Shawn Yuan) третье место в номинации "Документальная фотография и фотожурналистика".
Второе место в номинации "Красота природы" досталось Франциско Негрони (Francisco Negroni), запечатлевшему страшную бурю во время извержения вулкана в Чили.
Второе место в номинации "Красота природы" досталось Франциско Негрони (Francisco Negroni), запечатлевшему страшную бурю во время извержения вулкана в Чили.
Работа россиянина Сергея Анисимова "Владик" удостоена поощрительного приза в номинации "Удивительные лица и характеры".
Работа россиянина Сергея Анисимова "Владик" удостоена поощрительного приза в номинации "Удивительные лица и характеры".
Лучшим в номинации "Красота природы" стал кадр Тобиаса Фридриха (Tobias Friedrich) "Ниже нуля".
Лучшим в номинации "Красота природы" стал кадр Тобиаса Фридриха (Tobias Friedrich) "Ниже нуля".
Амирмахди Наджафлу Шахпар (Amirmahdi Najafloo Shahpar) победил в номинации "Путешествия и приключения" с кадром "Благословение".
Амирмахди Наджафлу Шахпар (Amirmahdi Najafloo Shahpar) победил в номинации "Путешествия и приключения" с кадром "Благословение".
Портрет танцора Коичи Омае принес фотографу Сильвии Алесси (Silvia Alessi) первое место в номинации "Удивительные лица и характеры".
Портрет танцора Коичи Омае принес фотографу Сильвии Алесси (Silvia Alessi) первое место в номинации "Удивительные лица и характеры".
Победу в номинации "Спорт в движении" жюри отдало Яну Макниколу (Ian Macnicol) за фото, на котором запечатлен португальский пловец Диого Кансела во время тренировки.
Победу в номинации "Спорт в движении" жюри отдало Яну Макниколу (Ian Macnicol) за фото, на котором запечатлен португальский пловец Диого Кансела во время тренировки.
Мохаммад Сазид Хоссейн (Mohammad Sazid Hossain) получил главный приз в номинации "Документальная фотография и фотожурналистика" за кадр "Смерть жертвы пожара".
Мохаммад Сазид Хоссейн (Mohammad Sazid Hossain) получил главный приз в номинации "Документальная фотография и фотожурналистика" за кадр "Смерть жертвы пожара".
"Гимнастку в воздухе" Эрика Ткиндта (Eric Tkindt) отметили поощрительным призом в номинации "Спорт в движении".
"Гимнастку в воздухе" Эрика Ткиндта (Eric Tkindt) отметили поощрительным призом в номинации "Спорт в движении".
"Утопия" Рикардо Марчегиани (Riccardo Marchegiani) выиграла в номинации для фотографов в возрасте до 20 лет.
"Утопия" Рикардо Марчегиани (Riccardo Marchegiani) выиграла в номинации для фотографов в возрасте до 20 лет.
"Зеркало из Медельина" Майкла Ковальчика (Michael Kowalczyk) наградили вторым местом в номинации "Уличная фотография".
"Зеркало из Медельина" Майкла Ковальчика (Michael Kowalczyk) наградили вторым местом в номинации "Уличная фотография".
"Табу" Фаттаха Зинури (Fattah Zinouri) оказалось на втором месте в номинации "Удивительные лица и характеры".
"Табу" Фаттаха Зинури (Fattah Zinouri) оказалось на втором месте в номинации "Удивительные лица и характеры".
"Возвращение" Юньхуа Ю (Yunhua Yu) отмечено в номинации "Путешествия и приключения" как поразительный образец фотоискусства.
"Возвращение" Юньхуа Ю (Yunhua Yu) отмечено в номинации "Путешествия и приключения" как поразительный образец фотоискусства.
Кадр К. Асада (K Asad), сделанный во время тушения пожара в офисной многоэтажке в Дакке, удостоен поощрительной премии в номинации "Документальная фотография и фотожурналистика".
Кадр К. Асада (K Asad), сделанный во время тушения пожара в офисной многоэтажке в Дакке, удостоен поощрительной премии в номинации "Документальная фотография и фотожурналистика".
"Сестрам" россиянина Александра Виноградова досталось третье место в номинации "Удивительные лица и характеры".
"Сестрам" россиянина Александра Виноградова досталось третье место в номинации "Удивительные лица и характеры".
Чунг Фам Хай (Trung Pham Huy) получил за "Сезон сбора кувшинок" поощрительный приз в номинации "Путешествия и приключения" .
Чунг Фам Хай (Trung Pham Huy) получил за "Сезон сбора кувшинок" поощрительный приз в номинации "Путешествия и приключения" .
Снимок Нурлана Тахирли (Nurlan Tahirli), на котором запечатлен Центр Гейдара Алиева в Баку, отметили в номинации "Архитектура и городские пространства".
Снимок Нурлана Тахирли (Nurlan Tahirli), на котором запечатлен Центр Гейдара Алиева в Баку, отметили в номинации "Архитектура и городские пространства".