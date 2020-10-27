https://ria.ru/20201027/fotokonkurs-1581633517.html

Ледяной дом и ночной охотник: победители Siena International Photo Awards

Siena International Photo Awards — один из крупнейших международных фотоконкурсов, в нем участвуют профессионалы и любители со всего мира. На сей раз жюри... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T13:55

2020-10-27T13:55

2020-10-27T17:14

фотография

фото

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Siena International Photo Awards — один из крупнейших международных фотоконкурсов, в нем участвуют профессионалы и любители со всего мира. На сей раз жюри рассмотрело почти 48 000 снимков снимков, созданных авторами из 156 стран. Лучшие работы — в подборке Ria.ru.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фотография, фото, фото