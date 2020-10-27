https://ria.ru/20201027/festival-1581703550.html
Фестиваль "Сияние самоцветов" пройдет в Липецкой области
Фестиваль национальных культур "Сияние самоцветов" пройдет 29-31 октября в селе Тербуны Липецкой области, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:12
2020-10-27T10:12
2020-10-27T10:12
липецкая область
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 27 окт — РИА Новости</strong>. Фестиваль национальных культур "Сияние самоцветов" пройдет 29-31 октября в селе Тербуны Липецкой области, сообщил РИА Новости глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, праздник соберет представителей 12 национальностей, которые живут в Тербунском районе. Зрители услышат песни на молдавском, грузинском, ингушском, башкирском, армянском, украинском, русском и других языках.Артамонов отметил, что впервые фестиваль пройдет в онлайн-режиме в Центре культуры и досуга Тербунского района. Концерты будут размещены в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube. Итоговый театрализованный праздник "Сияние самоцветов" состоится 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства."Только вместе, объединив усилия, можно преодолеть любые трудности, изменить жизнь к лучшему. Когда мы живем как одна дружная семья, когда помогаем друг другу – мы сильны и непобедимы", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20201020/zhile-1580644005.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 27 окт — РИА Новости
. Фестиваль национальных культур "Сияние самоцветов" пройдет 29-31 октября в селе Тербуны Липецкой области, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, праздник соберет представителей 12 национальностей, которые живут в Тербунском районе. Зрители услышат песни на молдавском, грузинском, ингушском, башкирском, армянском, украинском, русском и других языках.
Артамонов отметил, что впервые фестиваль пройдет в онлайн-режиме в Центре культуры и досуга Тербунского района. Концерты будут размещены в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube. Итоговый театрализованный праздник "Сияние самоцветов" состоится 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства.
"Только вместе, объединив усилия, можно преодолеть любые трудности, изменить жизнь к лучшему. Когда мы живем как одна дружная семья, когда помогаем друг другу – мы сильны и непобедимы", - сказал Артамонов.