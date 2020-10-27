https://ria.ru/20201027/epivakkorona-1581728476.html
В России началось производство вакцины "ЭпиВакКорона"
В Роспотребнадзоре заявили о начале производства вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:18
2020-10-27T12:18
2020-10-27T14:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзоре</a> заявили о начале производства вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона".О регистрации второго российского препарата для профилактики COVID-19, созданного на основе пептидных антигенов в научном центре "Вектор", стало известно в середине октября.Пострегистрационные испытания "ЭпиВакКороны" начнутся в ближайшее время, в них примут участие 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Вакцину рекомендуют вводить двукратно по 0,5 миллилитра, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день.Массовые поставки запланированы на последние числа ноября или декабрь. В гражданский оборот препарат может поступить с 1 января.Первой российской вакциной стал "Спутник-V" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в начале августа.Также сейчас идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/">РАН</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581728930.html
Dm Pav
Как всегда утерли нос всем)))
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, общество