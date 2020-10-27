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https://ria.ru/20201027/donbass-1581681126.html
Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
Москва не видит необходимости в дополнительных внешних инициативах для урегулирования в Донбассе, необходимо добиться выполнения минских соглашений, заявил... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T00:23
2020-10-27T00:23
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
сергей лавров
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Москва не видит необходимости в дополнительных внешних инициативах для урегулирования в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, необходимо добиться выполнения минских соглашений, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.В интервью газете "<a href="https://www.vecernji.hr/" target="_blank">Вечерни Лист</a>" Лаврова спросили, как он относится к инициативе премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Croatia/" target="_blank" data-auto="true">Хорватии</a> Андрея Пленковича о возможности применения хорватского опыта мирной реинтеграции Дунайского региона в качестве модели реинтеграции Донбасса."В отношении ситуации на востоке <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> уже имеется безальтернативная основа мирного урегулирования – согласованный в феврале 2015 года минский "Комплекс мер". Этот документ был одобрен резолюцией 2202 Совета Безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> и, таким образом, стал частью международного права", - сказал он.По его словам, "сейчас просто необходимо выполнить в полном объеме то, о чем стороны договорились более пяти лет назад в ходе многочасового дипломатического марафона"."Надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах не видим", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20201024/donbass-1581390239.html
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россия
донбасс
украина
РИА Новости
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россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, сергей лавров, украина, в мире

Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу

00:23 27.10.2020
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москва не видит необходимости в дополнительных внешних инициативах для урегулирования в Донбассе, необходимо добиться выполнения минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью газете "Вечерни Лист" Лаврова спросили, как он относится к инициативе премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича о возможности применения хорватского опыта мирной реинтеграции Дунайского региона в качестве модели реинтеграции Донбасса.
"В отношении ситуации на востоке Украины уже имеется безальтернативная основа мирного урегулирования – согласованный в феврале 2015 года минский "Комплекс мер". Этот документ был одобрен резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН и, таким образом, стал частью международного права", - сказал он.
По его словам, "сейчас просто необходимо выполнить в полном объеме то, о чем стороны договорились более пяти лет назад в ходе многочасового дипломатического марафона".
"Надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах не видим", - подчеркнул Лавров.
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