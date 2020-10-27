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Нижегородская область
https://ria.ru/20201027/dolina-1581784029.html
Около 50 компаний интересуются "Квантовой долиной" в Нижнем Новгороде
Около 50 компаний проявляют интерес к созданию "Квантовой долины" в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:28
2020-10-27T16:28
нижегородская область
глеб никитин
сбербанк россии
нижний новгород
ростех
ржд
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
нижегородская область
технологии
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт - РИА Новости.</strong> Около 50 компаний проявляют интерес к созданию "Квантовой долины" в Нижегородской области, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Глеб Никитин</a>.Возможность создания инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) сейчас рассматривает <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehkonomicheskog" target="_blank">Минэкономразвития РФ</a>.Помимо современной инфраструктуры, участники ИНТЦ получат ряд льгот и преференций: освобождение от налога на добавочную стоимость, на прибыль, на имущество, пониженные страховые взносы. "Доступ к современному оборудованию в совокупности с налоговыми льготами позволит создавать новые производства высокотехнологичной продукции при минимальных рисках", - подчеркнул Никитин.Глава региона отметил, что инициатором создания "Квантовой долины" стал Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, а свою заинтересованность в проекте высказали и другие ведущие региональные вузы: Нижегородский технический университет имени Алексеева, Нижегородский архитектурно-строительный университет и Приволжский медицинский университет."Непосредственное участие научно-образовательных организаций даст будущим участникам проекта возможность привлекать высококвалифицированные кадры, а также повысит уровень коммерциализации научных разработок в нижегородских высших учебных заведениях и научных институтах. Мы видим серьезную заинтересованность со стороны коммерческих структур и госкомпаний, например, ПАО "<a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбербанк</a>", ГК "<a href="https://ria.ru/organization_Rosatom" target="_blank">Росатом</a>", ГК "<a href="https://ria.ru/organization_Rostekhnologii" target="_blank">Ростех</a>" и ОАО "<a href="https://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi" target="_blank">РЖД</a>", - рассказал губернатор Нижегородской области.В случае одобрения заявки на создание инновационного научно-технологического центра, в 2021 году начнутся работы по подготовке проектно-сметной документации. Планируется, что центр будет работать по пяти направлениям: инновационные производства, компоненты и материалы; интеллектуальные транспортные системы; высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение; передовые цифровые (включая квантовые) технологии; экология и ликвидация накопленного экологического ущерба. В зависимости от направления работы площадки расположатся в разных частях Нижнего Новгорода на общей площади порядка 140 тысяч квадратных метров.Инновационный научно-технический центр станет одним из мест локализации инновационных проектов, реализуемых в рамках научно-образовательного центра (НОЦ).
https://ria.ru/20201021/kontrakty-1580855007.html
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глеб никитин, сбербанк россии, нижний новгород, ростех, ржд, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", нижегородская область, технологии, общество

Около 50 компаний интересуются "Квантовой долиной" в Нижнем Новгороде

16:28 27.10.2020
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЦентр Нижнего Новгорода
Центр Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Около 50 компаний проявляют интерес к созданию "Квантовой долины" в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Возможность создания инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) сейчас рассматривает Минэкономразвития РФ.

"Для региона создание такого центра станет серьезным шагом в развитии научно-технологической экосистемы. В "Квантовой долине" будут работать лаборатории, инженерные и рабочие площадки, оснащенные современным оборудованием для исследований и прототипирования. Некоторое оборудование станет общедоступным, что позволит даже небольшим стартапам работать с самыми современными дорогостоящими технологиями", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.

Помимо современной инфраструктуры, участники ИНТЦ получат ряд льгот и преференций: освобождение от налога на добавочную стоимость, на прибыль, на имущество, пониженные страховые взносы. "Доступ к современному оборудованию в совокупности с налоговыми льготами позволит создавать новые производства высокотехнологичной продукции при минимальных рисках", - подчеркнул Никитин.
Глава региона отметил, что инициатором создания "Квантовой долины" стал Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, а свою заинтересованность в проекте высказали и другие ведущие региональные вузы: Нижегородский технический университет имени Алексеева, Нижегородский архитектурно-строительный университет и Приволжский медицинский университет.
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"Непосредственное участие научно-образовательных организаций даст будущим участникам проекта возможность привлекать высококвалифицированные кадры, а также повысит уровень коммерциализации научных разработок в нижегородских высших учебных заведениях и научных институтах. Мы видим серьезную заинтересованность со стороны коммерческих структур и госкомпаний, например, ПАО "Сбербанк", ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД", - рассказал губернатор Нижегородской области.
В случае одобрения заявки на создание инновационного научно-технологического центра, в 2021 году начнутся работы по подготовке проектно-сметной документации. Планируется, что центр будет работать по пяти направлениям: инновационные производства, компоненты и материалы; интеллектуальные транспортные системы; высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение; передовые цифровые (включая квантовые) технологии; экология и ликвидация накопленного экологического ущерба. В зависимости от направления работы площадки расположатся в разных частях Нижнего Новгорода на общей площади порядка 140 тысяч квадратных метров.
Инновационный научно-технический центр станет одним из мест локализации инновационных проектов, реализуемых в рамках научно-образовательного центра (НОЦ).
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Нижегородская областьГлеб НикитинСбербанк РоссииНижний НовгородРостехРЖДГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Нижегородская областьТехнологииОбщество
 
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