https://ria.ru/20201027/diskussiya-1581754815.html

Мясников прокомментировал новые ограничения по коронавирусу в России

Врач Александр Мясников в Telegram призвал остановить дискуссию о пользе ношения масок после того, как Роспотребнадзор рекомендовал использовать их в местах... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:07

2020-10-27T14:07

2020-10-27T19:07

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837298_0:249:3001:1937_1400x0_80_0_0_e50b45acb4b603dd55fc1bf041027ef2.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Врач <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в Telegram призвал остановить дискуссию о пользе ношения масок после того, как <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> рекомендовал использовать их в местах массового скопления людей на всей территории страны."Могут маски помочь ограничить распространение болезни? Могут. Могут они нанести вред человеку? За редчайшим исключением больных с респираторными заболевании — нет. Не таблетки и не химия. Дешево. Так что давайте исполнять распоряжение и не обострять наши взаимоотношения. Не так и трудно ведь", — написал он.Мясников подчеркнул, что рассуждения о пользе и вреде масок только накаляют ситуацию, и напомнил, что любое общество держится на исполнении законов.В то же время медик напомнил, что подавляющее большинство стран пошли по пути всеобщего масочного режима.Ранее Роспотребнадзор призвал россиян носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Постановление вступит в силу с 28 октября. В документе указывается, что местом массового пребывания считаются территории, где одновременно могут находится свыше 50 человек.Также ведомство рекомендовало отказаться от проведения развлекательных мероприятий и приостановить работу в местах общепита с 23:00 до 06:00, усилить режим дезинфекции и увеличить частоту исследований на <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавирус.</a>По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в мире превысило 43 миллиона человек. Жертвами пандемии стали около 1,156 миллиона человек.Россия находится на четвертом месте в мире по числу заразившихся. В стране выявили более полутора миллиона инфицированных, свыше 26 тысяч умерли, около 1,15 миллиона из них излечились.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/milonov-1581743846.html

https://realty.ria.ru/20201027/restorany-1581738709.html

сергей петров А почему нам не пойти как Швеция. 21

Nika W А если издадут указ, что при появлении признаков ОРВИ надо выпрыгнуть из окна - тоже скажет "давайте исполнять распоряжение"??? А что, не таблетки, и не "химия", дёшево. 16

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество