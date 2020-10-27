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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/diskussiya-1581754815.html
Мясников прокомментировал новые ограничения по коронавирусу в России
Врач Александр Мясников в Telegram призвал остановить дискуссию о пользе ношения масок после того, как Роспотребнадзор рекомендовал использовать их в местах... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:07
2020-10-27T19:07
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Врач <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в Telegram призвал остановить дискуссию о пользе ношения масок после того, как <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> рекомендовал использовать их в местах массового скопления людей на всей территории страны."Могут маски помочь ограничить распространение болезни? Могут. Могут они нанести вред человеку? За редчайшим исключением больных с респираторными заболевании — нет. Не таблетки и не химия. Дешево. Так что давайте исполнять распоряжение и не обострять наши взаимоотношения. Не так и трудно ведь", — написал он.Мясников подчеркнул, что рассуждения о пользе и вреде масок только накаляют ситуацию, и напомнил, что любое общество держится на исполнении законов.В то же время медик напомнил, что подавляющее большинство стран пошли по пути всеобщего масочного режима.Ранее Роспотребнадзор призвал россиян носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Постановление вступит в силу с 28 октября. В документе указывается, что местом массового пребывания считаются территории, где одновременно могут находится свыше 50 человек.Также ведомство рекомендовало отказаться от проведения развлекательных мероприятий и приостановить работу в местах общепита с 23:00 до 06:00, усилить режим дезинфекции и увеличить частоту исследований на <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавирус.</a>По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в мире превысило 43 миллиона человек. Жертвами пандемии стали около 1,156 миллиона человек.Россия находится на четвертом месте в мире по числу заразившихся. В стране выявили более полутора миллиона инфицированных, свыше 26 тысяч умерли, около 1,15 миллиона из них излечились.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/milonov-1581743846.html
https://realty.ria.ru/20201027/restorany-1581738709.html
А почему нам не пойти как Швеция.
21
А если издадут указ, что при появлении признаков ОРВИ надо выпрыгнуть из окна - тоже скажет "давайте исполнять распоряжение"??? А что, не таблетки, и не "химия", дёшево.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Мясников прокомментировал новые ограничения по коронавирусу в России

14:07 27.10.2020 (обновлено: 19:07 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Врач Александр Мясников в Telegram призвал остановить дискуссию о пользе ношения масок после того, как Роспотребнадзор рекомендовал использовать их в местах массового скопления людей на всей территории страны.
"Могут маски помочь ограничить распространение болезни? Могут. Могут они нанести вред человеку? За редчайшим исключением больных с респираторными заболевании — нет. Не таблетки и не химия. Дешево. Так что давайте исполнять распоряжение и не обострять наши взаимоотношения. Не так и трудно ведь", — написал он.
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Мясников подчеркнул, что рассуждения о пользе и вреде масок только накаляют ситуацию, и напомнил, что любое общество держится на исполнении законов.
В то же время медик напомнил, что подавляющее большинство стран пошли по пути всеобщего масочного режима.
Ранее Роспотребнадзор призвал россиян носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Постановление вступит в силу с 28 октября. В документе указывается, что местом массового пребывания считаются территории, где одновременно могут находится свыше 50 человек.
Также ведомство рекомендовало отказаться от проведения развлекательных мероприятий и приостановить работу в местах общепита с 23:00 до 06:00, усилить режим дезинфекции и увеличить частоту исследований на коронавирус.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 43 миллиона человек. Жертвами пандемии стали около 1,156 миллиона человек.
Россия находится на четвертом месте в мире по числу заразившихся. В стране выявили более полутора миллиона инфицированных, свыше 26 тысяч умерли, около 1,15 миллиона из них излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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