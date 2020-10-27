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Шоубиз
https://ria.ru/20201027/dieta-1581723495.html
Солистка Little Big рассказала о борьбе с лишним весом
Солистка Little Big Софья Таюрская на странице в Instagram честно рассказала о своем похудении. Певица выложила две фотографии, на первой она демонстрирует... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:04
2020-10-27T12:04
шоубиз
софья таюрская
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Солистка Little Big <a href="https://ria.ru/person_sofya-tayurskaya" target="_blank">Софья Таюрская</a> на странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CGz4hcillQJ/" target="_blank">Instagram</a> честно рассказала о своем похудении. Певица выложила две фотографии, на первой она демонстрирует фигуру в 2016 году, а на второй - в 2020.Таюрская рассказала, что четыре года назад весила 48 килограммов.“Три месяца я питалась только жидкими супами и овощами. Вес на фото 48 кг. Продержался этот вес ровно 2 месяца. После, я ушла в жуткий зажор и набрала больше 10 кг. С того момента начались адские качели +5 -3 +7 -2, в итоге я заработала рпп (расстройство пищевого поведения - Прим. ред.) и промучилась 3 года” - написала она. Девушка отметила, что после долгих лет голодовок и набора веса она смогла взять себя в руки и перейти на правильное питание и занятия спортом. За три месяца такого образа жизни ей удалось избавиться от 12 см в талии.Таюрская добавила, что в 2020 году она весит 60 килограммов, “ест все”, а спортом почти не занимается.По словам Таюрской, вес зависит от личного выбора человека. “Выбираешь пироженку на ночь - будешь толстеть, выбираешь салат за 4 часа до сна - будешь худеть”, - заключила она.
https://ria.ru/20201023/kostyum-1581275059.html
https://ria.ru/20201018/tayurskaya-1580323254.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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353
60
софья таюрская

Солистка Little Big рассказала о борьбе с лишним весом

12:04 27.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница группы Little Big Софья Таюрская
Участница группы Little Big Софья Таюрская - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Солистка Little Big Софья Таюрская на странице в Instagram честно рассказала о своем похудении. Певица выложила две фотографии, на первой она демонстрирует фигуру в 2016 году, а на второй - в 2020.
Таюрская рассказала, что четыре года назад весила 48 килограммов.
Скриншот сторис из инстаграма Софьи Таюрской - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 20:31Шоубиз
Солистка Little Big в леопардовом костюме расколола фанатов на два лагеря
“Три месяца я питалась только жидкими супами и овощами. Вес на фото 48 кг. Продержался этот вес ровно 2 месяца. После, я ушла в жуткий зажор и набрала больше 10 кг. С того момента начались адские качели +5 -3 +7 -2, в итоге я заработала рпп (расстройство пищевого поведения - Прим. ред.) и промучилась 3 года” - написала она.
Девушка отметила, что после долгих лет голодовок и набора веса она смогла взять себя в руки и перейти на правильное питание и занятия спортом. За три месяца такого образа жизни ей удалось избавиться от 12 см в талии.
Таюрская добавила, что в 2020 году она весит 60 килограммов, “ест все”, а спортом почти не занимается.
“Я ем все, спорта почти нет, а главное нет никакой зависимости от еды. Но я прекрасно понимаю что и сколько я ем и как это будет отражаться на фигуре. Хочу ли я опять увидеть на весах 48 кг? Очень хочу, но я больше никогда не буду голодать и сидеть на диетах”, - призналась солистка Little Big.
По словам Таюрской, вес зависит от личного выбора человека.
“Выбираешь пироженку на ночь - будешь толстеть, выбираешь салат за 4 часа до сна - будешь худеть”, - заключила она.
Участница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 02:57Шоубиз
Солистку Little Big раскритиковали за "вульгарное" фото топлес
 
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ШоубизСофья Таюрская
 
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