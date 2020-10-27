https://ria.ru/20201027/dieta-1581723495.html

Солистка Little Big рассказала о борьбе с лишним весом

Солистка Little Big Софья Таюрская на странице в Instagram честно рассказала о своем похудении. Певица выложила две фотографии, на первой она демонстрирует... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:04

2020-10-27T12:04

2020-10-27T12:04

шоубиз

софья таюрская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581724265_0:161:3229:1977_1400x0_80_0_0_991b7581aafea374ec064723f92b27a1.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Солистка Little Big <a href="https://ria.ru/person_sofya-tayurskaya" target="_blank">Софья Таюрская</a> на странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CGz4hcillQJ/" target="_blank">Instagram</a> честно рассказала о своем похудении. Певица выложила две фотографии, на первой она демонстрирует фигуру в 2016 году, а на второй - в 2020.Таюрская рассказала, что четыре года назад весила 48 килограммов.“Три месяца я питалась только жидкими супами и овощами. Вес на фото 48 кг. Продержался этот вес ровно 2 месяца. После, я ушла в жуткий зажор и набрала больше 10 кг. С того момента начались адские качели +5 -3 +7 -2, в итоге я заработала рпп (расстройство пищевого поведения - Прим. ред.) и промучилась 3 года” - написала она. Девушка отметила, что после долгих лет голодовок и набора веса она смогла взять себя в руки и перейти на правильное питание и занятия спортом. За три месяца такого образа жизни ей удалось избавиться от 12 см в талии.Таюрская добавила, что в 2020 году она весит 60 килограммов, “ест все”, а спортом почти не занимается.По словам Таюрской, вес зависит от личного выбора человека. “Выбираешь пироженку на ночь - будешь толстеть, выбираешь салат за 4 часа до сна - будешь худеть”, - заключила она.

https://ria.ru/20201023/kostyum-1581275059.html

https://ria.ru/20201018/tayurskaya-1580323254.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софья таюрская