https://ria.ru/20201027/dieta-1581723495.html
Солистка Little Big рассказала о борьбе с лишним весом
Солистка Little Big Софья Таюрская на странице в Instagram честно рассказала о своем похудении. Певица выложила две фотографии, на первой она демонстрирует... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:04
2020-10-27T12:04
2020-10-27T12:04
шоубиз
софья таюрская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581724265_0:161:3229:1977_1400x0_80_0_0_991b7581aafea374ec064723f92b27a1.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Солистка Little Big <a href="https://ria.ru/person_sofya-tayurskaya" target="_blank">Софья Таюрская</a> на странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CGz4hcillQJ/" target="_blank">Instagram</a> честно рассказала о своем похудении. Певица выложила две фотографии, на первой она демонстрирует фигуру в 2016 году, а на второй - в 2020.Таюрская рассказала, что четыре года назад весила 48 килограммов.“Три месяца я питалась только жидкими супами и овощами. Вес на фото 48 кг. Продержался этот вес ровно 2 месяца. После, я ушла в жуткий зажор и набрала больше 10 кг. С того момента начались адские качели +5 -3 +7 -2, в итоге я заработала рпп (расстройство пищевого поведения - Прим. ред.) и промучилась 3 года” - написала она. Девушка отметила, что после долгих лет голодовок и набора веса она смогла взять себя в руки и перейти на правильное питание и занятия спортом. За три месяца такого образа жизни ей удалось избавиться от 12 см в талии.Таюрская добавила, что в 2020 году она весит 60 килограммов, “ест все”, а спортом почти не занимается.По словам Таюрской, вес зависит от личного выбора человека. “Выбираешь пироженку на ночь - будешь толстеть, выбираешь салат за 4 часа до сна - будешь худеть”, - заключила она.
https://ria.ru/20201023/kostyum-1581275059.html
https://ria.ru/20201018/tayurskaya-1580323254.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581724265_288:0:3019:2048_1400x0_80_0_0_aae7dc8bda260999e3a02aeea6214ffe.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
софья таюрская
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.
Солистка Little Big Софья Таюрская
на странице в Instagram
честно рассказала о своем похудении. Певица выложила две фотографии, на первой она демонстрирует фигуру в 2016 году, а на второй - в 2020.
Таюрская рассказала, что четыре года назад весила 48 килограммов.
“Три месяца я питалась только жидкими супами и овощами. Вес на фото 48 кг. Продержался этот вес ровно 2 месяца. После, я ушла в жуткий зажор и набрала больше 10 кг. С того момента начались адские качели +5 -3 +7 -2, в итоге я заработала рпп (расстройство пищевого поведения - Прим. ред.) и промучилась 3 года” - написала она.
Девушка отметила, что после долгих лет голодовок и набора веса она смогла взять себя в руки и перейти на правильное питание и занятия спортом. За три месяца такого образа жизни ей удалось избавиться от 12 см в талии.
Таюрская добавила, что в 2020 году она весит 60 килограммов, “ест все”, а спортом почти не занимается.
“Я ем все, спорта почти нет, а главное нет никакой зависимости от еды. Но я прекрасно понимаю что и сколько я ем и как это будет отражаться на фигуре. Хочу ли я опять увидеть на весах 48 кг? Очень хочу, но я больше никогда не буду голодать и сидеть на диетах”, - призналась солистка Little Big.
По словам Таюрской, вес зависит от личного выбора человека.
“Выбираешь пироженку на ночь - будешь толстеть, выбираешь салат за 4 часа до сна - будешь худеть”, - заключила она.