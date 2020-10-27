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Skrillex представил в Сети новый трек "Kliptown empyrean"
Американский продюсер и диджей Сонни Джон Мур, более известный по псевдониму Skrillex, представил на онлайн-платформе SoundCloud новый трек "Kliptown empyrean". РИА Новости, 27.10.2020
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культура
музыка
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости</strong>. Американский продюсер и диджей Сонни Джон Мур, более известный по псевдониму Skrillex, представил на онлайн-платформе SoundCloud новый трек "Kliptown empyrean". Музыкант отошел от своего обычного стиля дабстеп и создал "Kliptown empyrean", используя более мягкий фьюче-гэридж. Благодаря этому трек получился спокойным и расслабляющим, что отметили многие слушатели: "Боже мой! Как атмосферно", – считает Murashik; "Красиво", – прокомментировал Angel Saxon; "Я отдыхаю под этот ритм", – присоединился к обсуждению Subtry.За несколько дней композицию прослушали более 160 тысяч раз. Несмотря на то, что с 2015 года Skrillex не выпустил ни одного собственного альбома с момента выхода дебютной пластинки Recess, он активно <a href="https://www.nme.com/news/music/skrillex-drops-new-track-kliptown-empyrean-2798272" target="_blank">сотрудничал</a> с другими исполнителями. Недавно он продюсировал новый сборник певца Ty Dolla Sign, а также помог создать трек "Temptations" вместе с рэпером Hit-Boy.
https://ria.ru/20201023/gorillaz-1581149594.html
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музыка, новости культуры

Skrillex представил в Сети новый трек "Kliptown empyrean"

00:37 27.10.2020
 
© AP Photo / Invision/Matt SaylesАмериканский музыкант и продюсер Сонни Джон Мур, Skrillex. Лос-Анджелес, 2014 год
Американский музыкант и продюсер Сонни Джон Мур, Skrillex. Лос-Анджелес, 2014 год - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Американский продюсер и диджей Сонни Джон Мур, более известный по псевдониму Skrillex, представил на онлайн-платформе SoundCloud новый трек "Kliptown empyrean".
Музыкант отошел от своего обычного стиля дабстеп и создал "Kliptown empyrean", используя более мягкий фьюче-гэридж. Благодаря этому трек получился спокойным и расслабляющим, что отметили многие слушатели: "Боже мой! Как атмосферно", – считает Murashik; "Красиво", – прокомментировал Angel Saxon; "Я отдыхаю под этот ритм", – присоединился к обсуждению Subtry.
За несколько дней композицию прослушали более 160 тысяч раз.
Несмотря на то, что с 2015 года Skrillex не выпустил ни одного собственного альбома с момента выхода дебютной пластинки Recess, он активно сотрудничал с другими исполнителями. Недавно он продюсировал новый сборник певца Ty Dolla Sign, а также помог создать трек "Temptations" вместе с рэпером Hit-Boy.
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