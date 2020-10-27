https://ria.ru/20201027/didzhey-1581542043.html

Skrillex представил в Сети новый трек "Kliptown empyrean"

Американский продюсер и диджей Сонни Джон Мур, более известный по псевдониму Skrillex, представил на онлайн-платформе SoundCloud новый трек "Kliptown empyrean". РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T00:37

2020-10-27T00:37

2020-10-27T00:37

культура

музыка

новости культуры

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости</strong>. Американский продюсер и диджей Сонни Джон Мур, более известный по псевдониму Skrillex, представил на онлайн-платформе SoundCloud новый трек "Kliptown empyrean". Музыкант отошел от своего обычного стиля дабстеп и создал "Kliptown empyrean", используя более мягкий фьюче-гэридж. Благодаря этому трек получился спокойным и расслабляющим, что отметили многие слушатели: "Боже мой! Как атмосферно", – считает Murashik; "Красиво", – прокомментировал Angel Saxon; "Я отдыхаю под этот ритм", – присоединился к обсуждению Subtry.За несколько дней композицию прослушали более 160 тысяч раз. Несмотря на то, что с 2015 года Skrillex не выпустил ни одного собственного альбома с момента выхода дебютной пластинки Recess, он активно <a href="https://www.nme.com/news/music/skrillex-drops-new-track-kliptown-empyrean-2798272" target="_blank">сотрудничал</a> с другими исполнителями. Недавно он продюсировал новый сборник певца Ty Dolla Sign, а также помог создать трек "Temptations" вместе с рэпером Hit-Boy.

https://ria.ru/20201023/gorillaz-1581149594.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры