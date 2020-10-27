https://ria.ru/20201027/detskie-knigi-1581598190.html

Более 20 произведений для детей вошли в шорт-лист премии имени Чуковского

Более 20 литературных произведений для детей, среди которых "Девочки-колдуньи" Надежды Беленькой, "В голове цветные мысли" Анастасии Орловой, "Нелетучая собака" РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T10:25

2020-10-27T10:25

2020-10-27T10:25

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Более 20 литературных произведений для детей, среди которых "Девочки-колдуньи" Надежды Беленькой, "В голове цветные мысли" Анастасии Орловой, "Нелетучая собака" Алексея Ерошина и другие, вошли в шорт-лист премии имени Чуковского в области детской литературы, номинантов назвал в понедельник председатель жюри конкурса Андрей Усачев."Номинация "Лучшие произведения для детей в прозе в возрасте до 7 лет": "Первое путешествие маленького чемоданчика" Аромштам Марина, Завалишина Екатерина "Охота на сон! Сказка-засыпайка". Всего в шорт-лист вошли две книжки", - отметил Усачев, говоря о первой из семи номинаций.В шорт-лист номинации "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет" вошли произведения Евгении Басовой "Наша земля - дышит", Надежды Беленькой "Девочки-колдуньи" и Аси Кравченко "Лучше лети! Проект №19".В номинации "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до 7 лет" Усачев назвал сборники "Извините, каша дома?" Марии Рупасовой, "В голове цветные мысли" Анастасии Орловой, "Ложки-поварешки" Елены Фельдман и "Воздушные замки" Наталии Волковой. На звание Лучшего поэтического сборника для детей от 8 до 12 лет претендуют "Физика Тузика" Алексея Зайцева, "Удивительные звери" Дарьи Герасимовой, "Нелетучая собака" Алексея Ерошина и "Дождь своими словами. Стихи - подростки" Елены Липатовой.В номинации "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до 7 лет" названы "Акулиска враг редиски и другие истории о Лисе и Поросёнке" Бьерна Рервика в переводе Ольги Дробот, "Галле Лапсон" Кнутсона Йоста в переводе Екатерины Чевкиной, "Рыжеволосая Фредерика" Кристине Нестлингер в переводе Дарьи Вильке и "Билли и кнопы" Роальда Даля в переводе Ольги Варшавер. Среди лучших переводных произведений для детей от 8 до 12 лет назвали "Кто убил снежка" Петра Соукупова в переводе Ксении Тименчик, "Чарли превращается в курицу" Сэма Коупленда в переводе Натальи Калошиной и Евгении Канищевой, "Где-то там гиппопотам" Хелен Купер в переводе Ольги Бухиной и Галины Гимон, а также "Хедвиг совершенно не виновата" Нильсона Фрида в переводе Марии Людковской.Заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Сергей Перов отметил, что для награждения победителей запланирована торжественная церемония. "Надеемся, что все у нас пройдет по плану", - добавил он.

https://ria.ru/20201023/marshak-1581158466.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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