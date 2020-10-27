https://ria.ru/20201027/byudzhet-1581751780.html

Бюджет Подмосковья на 2021-2023 годы внесен в Мособлдуму

Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес на рассмотрение в Мособлдуму проект бюджета на 2021 и плановые 2022-2023 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T13:54

2020-10-27T13:54

2020-10-27T13:54

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>КРАСНОГОРСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> внес на рассмотрение в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_oblastnaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мособлдуму</a> проект бюджета на 2021 и плановые 2022-2023 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>.Приоритетами бюджетной политики региона в 2021-2023 годах станет сохранение устойчивости бюджетной системы, безусловное исполнение социальных обязательств, а также государственная поддержка реального сектора экономики и последовательное восстановление темпов деловой активности."Доходы бюджета Подмосковья планируются в объеме: в 2021 году – 583 миллиардов рублей, в 2022 году – 616,4 миллиардов рублей, в 2023 году – 656,7 миллиардов рублей. Объемы доходов определены на основании показателей развития экономики региона, изменений налогового и бюджетного законодательства, а также прогноза поступлений в бюджет", — говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что налоговые и неналоговые доходы бюджета региона составят: в 2021 году - 523,6 миллиардов рублей, что выше плановых назначений 2020 года на 21,1 млрд рублей или на 4,2%/ Безвозмездные поступления в бюджет Московской области планируются в объеме: в 2021 году – 59,4 миллиардов рублей, в 2022 году – 54,5 миллиардов рублей, в 2023 году – 44,8 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20201015/byudzhet-1579949327.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)