https://ria.ru/20201027/byudzhet-1581751780.html
Бюджет Подмосковья на 2021-2023 годы внесен в Мособлдуму
Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес на рассмотрение в Мособлдуму проект бюджета на 2021 и плановые 2022-2023 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:54
2020-10-27T13:54
2020-10-27T13:54
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>КРАСНОГОРСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> внес на рассмотрение в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_oblastnaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мособлдуму</a> проект бюджета на 2021 и плановые 2022-2023 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>.Приоритетами бюджетной политики региона в 2021-2023 годах станет сохранение устойчивости бюджетной системы, безусловное исполнение социальных обязательств, а также государственная поддержка реального сектора экономики и последовательное восстановление темпов деловой активности."Доходы бюджета Подмосковья планируются в объеме: в 2021 году – 583 миллиардов рублей, в 2022 году – 616,4 миллиардов рублей, в 2023 году – 656,7 миллиардов рублей. Объемы доходов определены на основании показателей развития экономики региона, изменений налогового и бюджетного законодательства, а также прогноза поступлений в бюджет", — говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что налоговые и неналоговые доходы бюджета региона составят: в 2021 году - 523,6 миллиардов рублей, что выше плановых назначений 2020 года на 21,1 млрд рублей или на 4,2%/ Безвозмездные поступления в бюджет Московской области планируются в объеме: в 2021 году – 59,4 миллиардов рублей, в 2022 году – 54,5 миллиардов рублей, в 2023 году – 44,8 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20201015/byudzhet-1579949327.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
КРАСНОГОРСК, 27 окт – РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
внес на рассмотрение в Мособлдуму
проект бюджета на 2021 и плановые 2022-2023 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Подмосковья
.
Приоритетами бюджетной политики региона в 2021-2023 годах станет сохранение устойчивости бюджетной системы, безусловное исполнение социальных обязательств, а также государственная поддержка реального сектора экономики и последовательное восстановление темпов деловой активности.
"Доходы бюджета Подмосковья планируются в объеме: в 2021 году – 583 миллиардов рублей, в 2022 году – 616,4 миллиардов рублей, в 2023 году – 656,7 миллиардов рублей. Объемы доходов определены на основании показателей развития экономики региона, изменений налогового и бюджетного законодательства, а также прогноза поступлений в бюджет", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что налоговые и неналоговые доходы бюджета региона составят: в 2021 году - 523,6 миллиардов рублей, что выше плановых назначений 2020 года на 21,1 млрд рублей или на 4,2%/ Безвозмездные поступления в бюджет Московской области планируются в объеме: в 2021 году – 59,4 миллиардов рублей, в 2022 году – 54,5 миллиардов рублей, в 2023 году – 44,8 миллиардов рублей.