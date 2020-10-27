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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201027/blagoustroystvo-1581756991.html
План по благоустройству дворов Подмосковья на 2020 год выполнен на 65%
Порядка 450 дворов облагородили в Московской области с начала 2020 года в рамках комплексной программы благоустройства дворовых территорий, говорится в... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:18
2020-10-27T14:18
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости</strong>. Порядка 450 дворов облагородили в Московской области с начала 2020 года в рамках комплексной программы благоустройства дворовых территорий, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.Всего в 2020 году в рамках комплексного благоустройства ремонтные работы должны пройти в 687 дворах Подмосковья."Полностью программу комплексного благоустройства дворов 2020 года завершили 25 городских округов Московской области. Это почти 450 дворов", - приводятся слова главы ведомства <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_KHajjkin" target="_blank">Михаила Хайкина</a>.Согласно данным пресс-службы, всего на территории Московской области 14 422 дворовых территории. Благодаря программе комплексного благоустройства дворовых территорий за 2015-2019 годы удалось благоустроить 7 509 дворов.
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московская область (подмосковье)
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михаил хайкин, московская область (подмосковье)

План по благоустройству дворов Подмосковья на 2020 год выполнен на 65%

14:18 27.10.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовДетская площадка в районе Капотня в Москве
Детская площадка в районе Капотня в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Порядка 450 дворов облагородили в Московской области с начала 2020 года в рамках комплексной программы благоустройства дворовых территорий, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.
Всего в 2020 году в рамках комплексного благоустройства ремонтные работы должны пройти в 687 дворах Подмосковья.
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"Полностью программу комплексного благоустройства дворов 2020 года завершили 25 городских округов Московской области. Это почти 450 дворов", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
Согласно данным пресс-службы, всего на территории Московской области 14 422 дворовых территории. Благодаря программе комплексного благоустройства дворовых территорий за 2015-2019 годы удалось благоустроить 7 509 дворов.
 
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Новости ПодмосковьяМихаил ХайкинМосковская область (Подмосковье)
 
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