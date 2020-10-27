https://ria.ru/20201027/blagoustroystvo-1581756991.html

План по благоустройству дворов Подмосковья на 2020 год выполнен на 65%

Порядка 450 дворов облагородили в Московской области с начала 2020 года в рамках комплексной программы благоустройства дворовых территорий, говорится в... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:18

2020-10-27T14:18

2020-10-27T14:18

новости подмосковья

михаил хайкин

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости</strong>. Порядка 450 дворов облагородили в Московской области с начала 2020 года в рамках комплексной программы благоустройства дворовых территорий, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.Всего в 2020 году в рамках комплексного благоустройства ремонтные работы должны пройти в 687 дворах Подмосковья."Полностью программу комплексного благоустройства дворов 2020 года завершили 25 городских округов Московской области. Это почти 450 дворов", - приводятся слова главы ведомства <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_KHajjkin" target="_blank">Михаила Хайкина</a>.Согласно данным пресс-службы, всего на территории Московской области 14 422 дворовых территории. Благодаря программе комплексного благоустройства дворовых территорий за 2015-2019 годы удалось благоустроить 7 509 дворов.

https://ria.ru/20201026/kafe-1581520587.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил хайкин, московская область (подмосковье)