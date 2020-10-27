https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581760786.html

Лукашенко поклялся решить все вопросы в стране так, как захотят белорусы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что по всем внутренним вопросам в стране, включая изменения в конституцию, будет принято то решение, которое... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:35

2020-10-27T14:35

2020-10-27T15:02

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> пообещал, что по всем внутренним вопросам в стране, включая изменения в конституцию, будет принято то решение, которое пожелает видеть белорусский народ, подчеркнув, что "это его клятва"."На излете моей президентской жизни я гарантирую, что все будет только так, как решит народ", - подчеркнул белорусский лидер.После прошедших в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.После выборов по инициативе экс-кандидата в президенты <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a> оппозиция создала координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все семь членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201027/protest-1581756257.html

https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581742394.html

Степан Краснов Обещать он любит..... 43

Нефертити Васильевна Фишман А белорусы хотят Тихановскую повесить. Устроит он им такое шоу? 28

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лукашенко дал клятву на "излете президентской жизни" Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал клятву "на излете президентской жизни". Глава государства пообещал, что все будет так, как решит народ. 2020-10-27T14:35 true PT0M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире