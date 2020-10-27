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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581760786.html
Лукашенко поклялся решить все вопросы в стране так, как захотят белорусы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что по всем внутренним вопросам в стране, включая изменения в конституцию, будет принято то решение, которое... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:35
2020-10-27T15:02
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> пообещал, что по всем внутренним вопросам в стране, включая изменения в конституцию, будет принято то решение, которое пожелает видеть белорусский народ, подчеркнув, что "это его клятва"."На излете моей президентской жизни я гарантирую, что все будет только так, как решит народ", - подчеркнул белорусский лидер.После прошедших в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.После выборов по инициативе экс-кандидата в президенты <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a> оппозиция создала координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все семь членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201027/protest-1581756257.html
https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581742394.html
Обещать он любит.....
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А белорусы хотят Тихановскую повесить. Устроит он им такое шоу?
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Лукашенко дал клятву на "излете президентской жизни"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал клятву "на излете президентской жизни". Глава государства пообещал, что все будет так, как решит народ.
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко поклялся решить все вопросы в стране так, как захотят белорусы

14:35 27.10.2020 (обновлено: 15:02 27.10.2020)
 
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МИНСК, 27 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что по всем внутренним вопросам в стране, включая изменения в конституцию, будет принято то решение, которое пожелает видеть белорусский народ, подчеркнув, что "это его клятва".

"Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет так – и конституция, и вопросы будут решаться, как решит только белорусский народ. Это не пустые слова, это моя клятва", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на совещании. Фрагмент совещания опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского президента.

"На излете моей президентской жизни я гарантирую, что все будет только так, как решит народ", - подчеркнул белорусский лидер.
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Вчера, 14:13Протесты в Белоруссии
Лукашенко призвал отчислять протестующих студентов
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
После выборов по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской оппозиция создала координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все семь членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву.
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Вчера, 13:16Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что Белоруссия столкнулась с террористическими угрозами
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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