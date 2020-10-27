Лукашенко поклялся решить все вопросы в стране так, как захотят белорусы
14:35 27.10.2020 (обновлено: 15:02 27.10.2020)
МИНСК, 27 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что по всем внутренним вопросам в стране, включая изменения в конституцию, будет принято то решение, которое пожелает видеть белорусский народ, подчеркнув, что "это его клятва".
"Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет так – и конституция, и вопросы будут решаться, как решит только белорусский народ. Это не пустые слова, это моя клятва", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на совещании. Фрагмент совещания опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского президента.
"На излете моей президентской жизни я гарантирую, что все будет только так, как решит народ", - подчеркнул белорусский лидер.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
После выборов по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской оппозиция создала координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все семь членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву.
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