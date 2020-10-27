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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581742394.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия столкнулась с террористическими угрозами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна начинает сталкиваться с террористическими угрозами. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:16
2020-10-27T14:43
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что страна начинает сталкиваться с террористическими угрозами.Как <a href="https://sputnik.by/politics/20201027/1045997351/Lukashenko-obyasnil-zachem-neobkhodimo-Vsebelorusskoe-narodnoe-sobranie.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>, об этом глава белорусского государства заявил во вторник на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.В начале совещания президент отметил, что мероприятие началось несколько позже, чем планировалось изначально. "Очень важные вопросы пришлось обсуждать сейчас, поскольку при определенных подвижках в нашем обществе, изменениях, в том числе и по теме сегодняшнего совещания в связи с подготовкой Всебелорусского народного собрания, есть и другие очень важные вопросы, не решив которые нам очень трудно будет двигаться дальше. Поэтому пришлось сегодня поломать свой рабочий график", - пояснил глава государства.Он рассказал, что речь шла о реагировании органов власти на ситуацию в стране, связанную с протестами оппозиции. "Вы, наверное, помните мое заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам, в основном или практически только в Минске. Но, тем не менее, мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась", - подчеркнул президент.По его словам, власти четко видят" организаторов и тех, кто воплощает эти идеи". "И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли", - сказал Лукашенко.После прошедших в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201026/ekstremizm-1581630099.html
https://ria.ru/20201024/peregovory-1581377287.html
Выявлять этих "террористов", и на месте..., при попытке к бегству.
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это вагнеровцы. 200 челов по всей стране
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белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что Белоруссия столкнулась с террористическими угрозами

13:16 27.10.2020 (обновлено: 14:43 27.10.2020)
 
© AP Photo / TUT.byПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© AP Photo / TUT.by
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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна начинает сталкиваться с террористическими угрозами.
Как Sputnik Беларусь, об этом глава белорусского государства заявил во вторник на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

"Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами", - подчеркнул белорусский лидер.

В начале совещания президент отметил, что мероприятие началось несколько позже, чем планировалось изначально. "Очень важные вопросы пришлось обсуждать сейчас, поскольку при определенных подвижках в нашем обществе, изменениях, в том числе и по теме сегодняшнего совещания в связи с подготовкой Всебелорусского народного собрания, есть и другие очень важные вопросы, не решив которые нам очень трудно будет двигаться дальше. Поэтому пришлось сегодня поломать свой рабочий график", - пояснил глава государства.
Акция протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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Он рассказал, что речь шла о реагировании органов власти на ситуацию в стране, связанную с протестами оппозиции. "Вы, наверное, помните мое заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам, в основном или практически только в Минске. Но, тем не менее, мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась", - подчеркнул президент.
По его словам, власти четко видят" организаторов и тех, кто воплощает эти идеи". "И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли", - сказал Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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