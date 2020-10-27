https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581742394.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия столкнулась с террористическими угрозами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна начинает сталкиваться с террористическими угрозами. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T13:16

2020-10-27T13:16

2020-10-27T14:43

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что страна начинает сталкиваться с террористическими угрозами.Как <a href="https://sputnik.by/politics/20201027/1045997351/Lukashenko-obyasnil-zachem-neobkhodimo-Vsebelorusskoe-narodnoe-sobranie.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>, об этом глава белорусского государства заявил во вторник на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.В начале совещания президент отметил, что мероприятие началось несколько позже, чем планировалось изначально. "Очень важные вопросы пришлось обсуждать сейчас, поскольку при определенных подвижках в нашем обществе, изменениях, в том числе и по теме сегодняшнего совещания в связи с подготовкой Всебелорусского народного собрания, есть и другие очень важные вопросы, не решив которые нам очень трудно будет двигаться дальше. Поэтому пришлось сегодня поломать свой рабочий график", - пояснил глава государства.Он рассказал, что речь шла о реагировании органов власти на ситуацию в стране, связанную с протестами оппозиции. "Вы, наверное, помните мое заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам, в основном или практически только в Минске. Но, тем не менее, мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась", - подчеркнул президент.По его словам, власти четко видят" организаторов и тех, кто воплощает эти идеи". "И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли", - сказал Лукашенко.После прошедших в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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Константин Иванов Выявлять этих "террористов", и на месте..., при попытке к бегству. 146

Вадим Антонов это вагнеровцы. 200 челов по всей стране 129

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире