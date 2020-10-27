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Протесты в Белоруссии
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Министр обороны Белоруссии заявил, что страна стала целью гибридной войны
За неудачной попыткой "цветной революции" в Белоруссии последовали гибридная война и "беспрецедентное давление" Запада, заявил во вторник министр обороны... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T11:33
2020-10-27T11:33
протесты в белоруссии
россия
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> За неудачной попыткой "цветной революции" в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> последовали гибридная война и "беспрецедентное давление" Запада, заявил во вторник министр обороны республики Виктор Хренин.Сменить власть в его стране пытались "различные деструктивные силы, подогреваемые руководством ряда государств", полагает генерал. По его словам, это им не удалось "из-за слаженных действий органов государственного управления и белорусского народа"."Отдельно хотел бы выразить слова глубокой признательности военно- политическому руководству Российской Федерации за его позицию и помощь, оказанную Республике Беларусь в это непростое время", - добавил Хренин.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201026/zabastovki-1581614555.html
Беспрецендентное уважение к силовым структурам Беларуси. Вы просто молодцы! Единственная страна в мире, которая держится как "Брестская крепость". Западным ЛГБТ надо показать, что Беларусь - она не только во время войны выстояла и внесла свой самый высокий вклад в ПОбеду, но и в мирное время- РУКИ ПРОЧЬ ОТ БЕЛАРУСИ!
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россия, белоруссия, в мире

Министр обороны Белоруссии заявил, что страна стала целью гибридной войны

11:33 27.10.2020
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. За неудачной попыткой "цветной революции" в Белоруссии последовали гибридная война и "беспрецедентное давление" Запада, заявил во вторник министр обороны республики Виктор Хренин.

"Неудачная попытка организации "цветной революции" сменилась ведением гибридной войны и беспрецедентными мерами дипломатического и политико-экономического давления", - сказал Хренин на совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России.

Сменить власть в его стране пытались "различные деструктивные силы, подогреваемые руководством ряда государств", полагает генерал. По его словам, это им не удалось "из-за слаженных действий органов государственного управления и белорусского народа".
"Отдельно хотел бы выразить слова глубокой признательности военно- политическому руководству Российской Федерации за его позицию и помощь, оказанную Республике Беларусь в это непростое время", - добавил Хренин.
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