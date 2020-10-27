https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581720635.html

Министр обороны Белоруссии заявил, что страна стала целью гибридной войны

За неудачной попыткой "цветной революции" в Белоруссии последовали гибридная война и "беспрецедентное давление" Запада, заявил во вторник министр обороны... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T11:33

2020-10-27T11:33

2020-10-27T11:33

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> За неудачной попыткой "цветной революции" в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> последовали гибридная война и "беспрецедентное давление" Запада, заявил во вторник министр обороны республики Виктор Хренин.Сменить власть в его стране пытались "различные деструктивные силы, подогреваемые руководством ряда государств", полагает генерал. По его словам, это им не удалось "из-за слаженных действий органов государственного управления и белорусского народа"."Отдельно хотел бы выразить слова глубокой признательности военно- политическому руководству Российской Федерации за его позицию и помощь, оказанную Республике Беларусь в это непростое время", - добавил Хренин.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201026/zabastovki-1581614555.html

Людмила Комиссаренко (Никишина) Беспрецендентное уважение к силовым структурам Беларуси. Вы просто молодцы! Единственная страна в мире, которая держится как "Брестская крепость". Западным ЛГБТ надо показать, что Беларусь - она не только во время войны выстояла и внесла свой самый высокий вклад в ПОбеду, но и в мирное время- РУКИ ПРОЧЬ ОТ БЕЛАРУСИ! 33

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, в мире