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Союзное государство
https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581718337.html
Шойгу назвал цель попытки "цветной революции" в Белоруссии
"Цветная революция" в Белоруссии имела целью среди прочего сорвать интеграцию Союзного государства и внести раскол в отношения с РФ, заявил во вторник министр... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T11:22
2020-10-27T11:22
союзное государство
россия
союзное государство
сергей шойгу
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> "Цветная революция" в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> имела целью среди прочего сорвать интеграцию Союзного государства и внести раскол в отношения с РФ, заявил во вторник министр обороны России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu" target="_blank">Сергей Шойгу</a>.По его словам, они с коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным "решительно осуждают такие действия" и "считают неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран".Шойгу полагает, что <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> с помощью технологии "цветных революций" "целенаправленно нагнетают напряженность, расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран". Это подрывает международное право и игнорирует интересы суверенных государств, считает генерал."Республика Беларусь была и остается нашим ближайшим соседом, надежным союзником и стратегическим партнером. Это особенно важно в условиях сохраняющейся мировой нестабильности", - добавил Шойгу.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
Уличные протесты в Беларуси идут от народа, уставшего от правителя, однако есть большая разница между тем, что думают люди на улице, и тем, что думает Координационный совет, который вроде как и собирается потом, в случае успеха, комплектовать власть и формировать новые элиты. Послушать хотя бы Латушко. Всех тошнит от многовекторного лукашенко, но эти, судя по всему, собираются быть многовекторными в квадрате, и всерьез считают, что Европа будет оплачивать вот это вот всё.
176
Многовекторность Лукашенко была обусловлена падением спроса на товары... Станьте Президентом Беларуси и мы посмотрим кому и куды вы что будете впаривать. А чтобы ваши пенсионеры имели пенсии и люди работали в промышленности, надо товар сбывать и Президенту Лукашенко в тот период, было всё равно на Запад или на Восток ориентироваться. Утомляет читать комменты людей, вообще не имеющих понятий...ни в чем
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россия
белоруссия
сша
РИА Новости
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россия, союзное государство, сергей шойгу, белоруссия, сша, в мире

Шойгу назвал цель попытки "цветной революции" в Белоруссии

11:22 27.10.2020
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Цветная революция" в Белоруссии имела целью среди прочего сорвать интеграцию Союзного государства и внести раскол в отношения с РФ, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.

"Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь. Среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения", - сказал он на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран.

По его словам, они с коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным "решительно осуждают такие действия" и "считают неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран".
Шойгу полагает, что США с помощью технологии "цветных революций" "целенаправленно нагнетают напряженность, расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран". Это подрывает международное право и игнорирует интересы суверенных государств, считает генерал.
"Республика Беларусь была и остается нашим ближайшим соседом, надежным союзником и стратегическим партнером. Это особенно важно в условиях сохраняющейся мировой нестабильности", - добавил Шойгу.
Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Союзное государствоРоссияСоюзное государствоСергей ШойгуБелоруссияСШАВ мире
 
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