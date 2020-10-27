https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581687903.html

Правозащитники сообщили почти о 300 задержанных на протестах в Белоруссии

Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил, что располагает данными примерно о 300 задержанных на акциях протестах в... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T04:29

2020-10-27T04:29

2020-10-27T04:29

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил, что располагает данными примерно о 300 задержанных на акциях протестах в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в понедельник.Правозащитники публикуют на своем сайте список задержанных, в нем 298 человек, но он еще обновляется. По их информации, задержания происходили в разных городах республики, но большинство людей задержаны на акциях протеста в Минске.В понедельник оппозиция проводит в стране протесты разных масштабов и форматов в рамках объявленной общенациональной забастовки. В частности, в течение дня организовывались акции в поддержку забастовок у проходных предприятий, локальные "цепочки солидарности", попытки блокировки дорог. Днем оппозиция провела масштабное шествие по проспекту Независимости в Минске, а вечером планировала собраться на площади Независимости в столице, но силовики не дали это сделать и оцепили площадь, тогда сторонники оппозиции направились от площади по центральному проспекту в направлении Октябрьской площади, затем Площади Победы и площади Якуба Коласа. По сообщениям очевидцев, силовики провели ряд задержаний на этом участке проспекта по мере движения протестующих.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.В воскресенье истек срок "ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивает, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех тех, кого оппозиция считает политзаключенными, прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581644474.html

https://ria.ru/20201026/ekstremizm-1581630099.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире