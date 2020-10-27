https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581684113.html

В ООН 53 страны раскритиковали действия белорусских властей на протестах

Более 50 государств, в числе которых США, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Украина, Эстония, выступили с критикой действий белорусских властей в... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T01:52

2020-10-27T01:52

2020-10-27T01:52

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>ООН, 27 окт – РИА Новости.</strong> Более 50 государств, в числе которых <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>, <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстония</a>, выступили с критикой действий белорусских властей в отношении протестующих.Заявление от имени 53 государств на заседании Третьего комитета ГА <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, занимающегося социальными и гуманитарными проблемами, озвучил постпред Эстонии при организации Свен Юргенсон."Мы решительно осуждаем продолжающиеся со стороны белорусских властей репрессии… в отношении мирных демонстрантов, в том числе… известных спортсменов, журналистов и других работников СМИ, а также членов оппозиции", - заявил Юргенсон.В заявлении сказано, что в ходе протестов "были задержаны тысячи невинных людей, госпитализированы сотни и сообщается о нескольких смертях".Авторы заявления призывают власти <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> "не использовать якобы соображения национальной безопасности как предлог для отказа людям в… их основных свободах, включая свободу выражения мнений, а также право на мирные собрания".Кроме того, в заявлении говорится "о более чем 500 случаях пыток и других жестоких правонарушений, включая сексуальное насилие, в период после выборов"."Насилие должно прекратиться, а виновные в нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности. Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению политических заключенных и всех произвольно задержанных лиц", - заявляют страны.Авторы заявления призывают власти "прекратить любое насилие и репрессии, направленные против мирных демонстрантов, а также предоставить отчет о тех, кто пропал без вести".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581644474.html

https://ria.ru/20201026/ekstremizm-1581630099.html

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире