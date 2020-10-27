Участвовавших в забастовке сотрудников "Белоруснефти" уволили
© Sputnik / Виктор ТолочкоФлаги с логотипом концерна "Белнефтехим"
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 27 окт - РИА Новости. Шесть сотрудников "Белоруснефти", принявших участие в забастовке, уволили с предприятия, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отмечает агентство, в понедельник в интернете появился ролик, в котором сотрудники управления промыслово-геофизических работ выразили протест в связи с ситуацией в стране и присоединились к забастовке.
"Шесть сотрудников компании, принявшие участие в забастовке, уволены с предприятия, заявили в пресс-службе компании "Белоруснефть", - пишет Sputnik.
По данным агентства, с градообразующего предприятия в Речице были уволены инженер-электроник Владимир Кайлев, начальники партии промысловой геофизики Сергей Поляков и Андрей Коваль, и три машиниста - Андрей Кондратенко, Андрей Шульженок и Максим Сапончик.
"Эти люди уволены за нарушение трудового законодательства. Подробности касаются только работника и нанимателя, поэтому это комментировать мы не можем. Все подразделения "Белоруснефти" работают в штатном режиме, остановок на производстве нет", - приводит Sputnik заявление компании.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
В воскресенье истек срок "ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивает, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех тех, кото оппозиция считает политзаключенными, прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>