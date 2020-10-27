Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201027/belorusneft-1581720765.html
Участвовавших в забастовке сотрудников "Белоруснефти" уволили
Шесть сотрудников "Белоруснефти", принявших участие в забастовке, уволили с предприятия, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу компании. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T11:33
2020-10-27T11:33
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруснефть
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155304/75/1553047571_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_b965b41ab24fe4a3658df4f946e7c074.jpg
<strong>МИНСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Шесть сотрудников "<a href="http://ria.ru/organization__411/" target="_blank" data-auto="true">Белоруснефти</a>", принявших участие в забастовке, уволили с предприятия, передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a> со ссылкой на пресс-службу компании.Как отмечает агентство, в понедельник в интернете появился ролик, в котором сотрудники управления промыслово-геофизических работ выразили протест в связи с ситуацией в стране и присоединились к забастовке.По данным агентства, с градообразующего предприятия в Речице были уволены инженер-электроник Владимир Кайлев, начальники партии промысловой геофизики Сергей Поляков и Андрей Коваль, и три машиниста - Андрей Кондратенко, Андрей Шульженок и Максим Сапончик."Эти люди уволены за нарушение трудового законодательства. Подробности касаются только работника и нанимателя, поэтому это комментировать мы не можем. Все подразделения "Белоруснефти" работают в штатном режиме, остановок на производстве нет", - приводит Sputnik заявление компании.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.В воскресенье истек срок "ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивает, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех тех, кото оппозиция считает политзаключенными, прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581718337.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/belorussiya-1581628365.html
Ну в принципе резонно.. Обычная практика принятая везде в Европе.
252
А что другого онп ожидали? Пусть сидят без работы.
235
19
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155304/75/1553047571_140:0:861:541_1400x0_80_0_0_c425ad59a322e8f26e30b3329a102942.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, белоруснефть, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Участвовавших в забастовке сотрудников "Белоруснефти" уволили

11:33 27.10.2020
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоФлаги с логотипом концерна "Белнефтехим"
Флаги с логотипом концерна Белнефтехим - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 окт - РИА Новости. Шесть сотрудников "Белоруснефти", принявших участие в забастовке, уволили с предприятия, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отмечает агентство, в понедельник в интернете появился ролик, в котором сотрудники управления промыслово-геофизических работ выразили протест в связи с ситуацией в стране и присоединились к забастовке.
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 11:22Союзное государство
Шойгу назвал цель попытки "цветной революции" в Белоруссии
"Шесть сотрудников компании, принявшие участие в забастовке, уволены с предприятия, заявили в пресс-службе компании "Белоруснефть", - пишет Sputnik.
По данным агентства, с градообразующего предприятия в Речице были уволены инженер-электроник Владимир Кайлев, начальники партии промысловой геофизики Сергей Поляков и Андрей Коваль, и три машиниста - Андрей Кондратенко, Андрей Шульженок и Максим Сапончик.
"Эти люди уволены за нарушение трудового законодательства. Подробности касаются только работника и нанимателя, поэтому это комментировать мы не можем. Все подразделения "Белоруснефти" работают в штатном режиме, остановок на производстве нет", - приводит Sputnik заявление компании.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 17:54
Призывы не сработали. В Белоруссии оценили обстановку на предприятиях
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
В воскресенье истек срок "ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивает, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех тех, кото оппозиция считает политзаключенными, прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
 
Обсудить19
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяБелоруснефтьАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния