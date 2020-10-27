https://ria.ru/20201027/belorusneft-1581720765.html

Участвовавших в забастовке сотрудников "Белоруснефти" уволили

Шесть сотрудников "Белоруснефти", принявших участие в забастовке, уволили с предприятия, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу компании. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T11:33

2020-10-27T11:33

2020-10-27T11:33

протесты в белоруссии

светлана тихановская

белоруснефть

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Шесть сотрудников "<a href="http://ria.ru/organization__411/" target="_blank" data-auto="true">Белоруснефти</a>", принявших участие в забастовке, уволили с предприятия, передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a> со ссылкой на пресс-службу компании.Как отмечает агентство, в понедельник в интернете появился ролик, в котором сотрудники управления промыслово-геофизических работ выразили протест в связи с ситуацией в стране и присоединились к забастовке.По данным агентства, с градообразующего предприятия в Речице были уволены инженер-электроник Владимир Кайлев, начальники партии промысловой геофизики Сергей Поляков и Андрей Коваль, и три машиниста - Андрей Кондратенко, Андрей Шульженок и Максим Сапончик."Эти люди уволены за нарушение трудового законодательства. Подробности касаются только работника и нанимателя, поэтому это комментировать мы не можем. Все подразделения "Белоруснефти" работают в штатном режиме, остановок на производстве нет", - приводит Sputnik заявление компании.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.В воскресенье истек срок "ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивает, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех тех, кото оппозиция считает политзаключенными, прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581718337.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/belorussiya-1581628365.html

Иван Сидоров Ну в принципе резонно.. Обычная практика принятая везде в Европе. 252

Светлана Васильчева А что другого онп ожидали? Пусть сидят без работы. 235

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, белоруснефть, александр лукашенко, белоруссия, в мире