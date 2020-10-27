Глава Минэкономразвития призвал перезапустить процедуру банкротства
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Процедуру банкротства в России необходимо перезапустить, чтобы бизнес имел право на риск, считает министр экономического развития России Максим Решетников.
"У нас одна из задач, я уж извиняюсь, перезапустить в том числе и процедуру банкротства... Надо сделать так, чтобы предприниматель, ну не получилось, спокойно (получил - ред.) второй шанс. Потому что у нас сейчас все-таки тоже отношение, ага, банкротство - значит что-то где-то кто-то украл. Вот этого не должно быть. Потому что вот есть правоохранительная система, она пусть работает, суды и так далее. Но право на риск должно быть", - сказал Решетников в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".
Он отметил, что, как правило, у многих успешных предпринимателей были неудачные проекты.
"И мы должны вот эти вот и клеймо, и давление правоохранительное потенциальное, недоверие какое-то государственной системы, мы должны это все преодолеть вместе с предпринимателем. Потому что без предпринимателей экономики не будет", - считает глава Минэкономразвития.
В соответствии с действующим законодательством, индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, в течение пяти лет не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах управления юридического лица.
В конце сентября группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о сокращении срока, в течение которого индивидуальному предпринимателю (ИП), признанному банкротом, запрещается осуществлять предпринимательскую деятельность. Документ сокращает этот срок с пяти до трех лет.
30 сентября, 03:21Эксперт назвал угрозу вашему жилью из-за банкротства прежнего хозяина