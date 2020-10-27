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https://ria.ru/20201027/bankrotstvo-1581772063.html
Глава Минэкономразвития призвал перезапустить процедуру банкротства
Процедуру банкротства в России необходимо перезапустить, чтобы бизнес имел право на риск, считает министр экономического развития России Максим Решетников. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:29
2020-10-27T15:29
максим решетников
госдума рф
единая россия
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Процедуру банкротства в России необходимо перезапустить, чтобы бизнес имел право на риск, считает министр экономического развития России <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Решетников</a>.Он отметил, что, как правило, у многих успешных предпринимателей были неудачные проекты.В соответствии с действующим законодательством, индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, в течение пяти лет не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах управления юридического лица.В конце сентября группа депутатов от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" внесла в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект о сокращении срока, в течение которого индивидуальному предпринимателю (ИП), признанному банкротом, запрещается осуществлять предпринимательскую деятельность. Документ сокращает этот срок с пяти до трех лет.
https://ria.ru/20201002/moratoriy-1578135734.html
https://realty.ria.ru/20200930/bankrotstvo-1577975259.html
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максим решетников, госдума рф, единая россия, экономика

Глава Минэкономразвития призвал перезапустить процедуру банкротства

15:29 27.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Процедуру банкротства в России необходимо перезапустить, чтобы бизнес имел право на риск, считает министр экономического развития России Максим Решетников.

"У нас одна из задач, я уж извиняюсь, перезапустить в том числе и процедуру банкротства... Надо сделать так, чтобы предприниматель, ну не получилось, спокойно (получил - ред.) второй шанс. Потому что у нас сейчас все-таки тоже отношение, ага, банкротство - значит что-то где-то кто-то украл. Вот этого не должно быть. Потому что вот есть правоохранительная система, она пусть работает, суды и так далее. Но право на риск должно быть", - сказал Решетников в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".

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Он отметил, что, как правило, у многих успешных предпринимателей были неудачные проекты.
"И мы должны вот эти вот и клеймо, и давление правоохранительное потенциальное, недоверие какое-то государственной системы, мы должны это все преодолеть вместе с предпринимателем. Потому что без предпринимателей экономики не будет", - считает глава Минэкономразвития.
В соответствии с действующим законодательством, индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, в течение пяти лет не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах управления юридического лица.
В конце сентября группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о сокращении срока, в течение которого индивидуальному предпринимателю (ИП), признанному банкротом, запрещается осуществлять предпринимательскую деятельность. Документ сокращает этот срок с пяти до трех лет.
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Максим РешетниковГосдума РФЕдиная РоссияЭкономика
 
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