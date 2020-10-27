Глава Минэкономразвития призвал перезапустить процедуру банкротства

"У нас одна из задач, я уж извиняюсь, перезапустить в том числе и процедуру банкротства... Надо сделать так, чтобы предприниматель, ну не получилось, спокойно (получил - ред.) второй шанс. Потому что у нас сейчас все-таки тоже отношение, ага, банкротство - значит что-то где-то кто-то украл. Вот этого не должно быть. Потому что вот есть правоохранительная система, она пусть работает, суды и так далее. Но право на риск должно быть", - сказал Решетников в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24".