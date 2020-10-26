https://ria.ru/20201026/zhirinovskiy-1581675905.html

Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьеру России Михаилу Мишустину при подборе кадров делать ставку на холостых или семейных без детей, глава кабмина... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T22:43

2020-10-26T22:43

2020-10-26T22:43

михаил мишустин

лдпр

правительство рф

владимир жириновский

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> предложил премьеру России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> при подборе кадров делать ставку на холостых или семейных без детей, глава кабмина не согласился, отметив, что все члены кабмина с семьями и работают."Михаил Владимирович, омоложение – это хорошо, более энергичные и быстрые на подъём. Ещё я говорю то, что Вам никто никогда не говорил: делайте ставку на холостых или на семейных без детей. Вот они работают. Если религиозный принцип брать – берите староверов, берите протестантов. Это тоже можно учитывать", - предложил Жириновский на встрече членов кабмина с парламентариями.Мишустин с предложением лидера ЛДПР не согласился. "Я хочу сказать теплые слова сотрудникам правительства. У всех семьи есть, все стараются, работают ... ничто нам не мешает, ни детки, ни семьи", - сказал премьер.

https://ria.ru/20201026/zhirinovskiy-1581672470.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, лдпр, правительство рф, владимир жириновский, общество