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Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьеру России Михаилу Мишустину при подборе кадров делать ставку на холостых или семейных без детей, глава кабмина... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T22:43
2020-10-26T22:43
михаил мишустин
лдпр
правительство рф
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> предложил премьеру России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> при подборе кадров делать ставку на холостых или семейных без детей, глава кабмина не согласился, отметив, что все члены кабмина с семьями и работают."Михаил Владимирович, омоложение – это хорошо, более энергичные и быстрые на подъём. Ещё я говорю то, что Вам никто никогда не говорил: делайте ставку на холостых или на семейных без детей. Вот они работают. Если религиозный принцип брать – берите староверов, берите протестантов. Это тоже можно учитывать", - предложил Жириновский на встрече членов кабмина с парламентариями.Мишустин с предложением лидера ЛДПР не согласился. "Я хочу сказать теплые слова сотрудникам правительства. У всех семьи есть, все стараются, работают ... ничто нам не мешает, ни детки, ни семьи", - сказал премьер.
https://ria.ru/20201026/zhirinovskiy-1581672470.html
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михаил мишустин, лдпр, правительство рф, владимир жириновский, общество

Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых

22:43 26.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьеру России Михаилу Мишустину при подборе кадров делать ставку на холостых или семейных без детей, глава кабмина не согласился, отметив, что все члены кабмина с семьями и работают.
"Михаил Владимирович, омоложение – это хорошо, более энергичные и быстрые на подъём. Ещё я говорю то, что Вам никто никогда не говорил: делайте ставку на холостых или на семейных без детей. Вот они работают. Если религиозный принцип брать – берите староверов, берите протестантов. Это тоже можно учитывать", - предложил Жириновский на встрече членов кабмина с парламентариями.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 22:09
Жириновский предложил сократить расходы на выборы
Мишустин с предложением лидера ЛДПР не согласился. "Я хочу сказать теплые слова сотрудникам правительства. У всех семьи есть, все стараются, работают ... ничто нам не мешает, ни детки, ни семьи", - сказал премьер.
 
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Михаил МишустинЛДПРПравительство РФВладимир ЖириновскийОбщество
 
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