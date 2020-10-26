Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201026/zhirinovskiy-1581672470.html
Жириновский предложил сократить расходы на выборы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вдвое сократить расходы на проведение выборов в 2021 году и организовывать их не реже одного раза в два года. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T22:09
2020-10-26T22:09
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570575422_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_85dd5111d714931a40d39932cf647473.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> предложил вдвое сократить расходы на проведение выборов в 2021 году и организовывать их не реже одного раза в два года.Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> в понедельник встретились с членами правительства накануне обсуждения проекта бюджета на 2021-2023 года в первом чтении. Стенограмма встречи приводится на сайте правительства."Двадцать миллиардов рублей на проведение выборов в 2021 году. А давайте сократим в два раза. Чего каждый год выборная кампания? И деньги всё выделяем, выделяем. Раз в два года. Объединить их. Избрали президента – год перерыв, избрали Госдуму – год перерыв, и все остальные выборы. Всё, три кампании за шесть лет", - предложил Жириновский.Осенью 2021 год, как ожидается, пройдут выборы Госдумы восьмого созыва.
https://ria.ru/20201026/turtsiya-1581670872.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570575422_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_afd60c0544437dca07e3c711ebc7316c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лдпр, госдума рф, владимир жириновский, политика

Жириновский предложил сократить расходы на выборы

22:09 26.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вдвое сократить расходы на проведение выборов в 2021 году и организовывать их не реже одного раза в два года.
Депутаты Госдумы в понедельник встретились с членами правительства накануне обсуждения проекта бюджета на 2021-2023 года в первом чтении. Стенограмма встречи приводится на сайте правительства.
"Двадцать миллиардов рублей на проведение выборов в 2021 году. А давайте сократим в два раза. Чего каждый год выборная кампания? И деньги всё выделяем, выделяем. Раз в два года. Объединить их. Избрали президента – год перерыв, избрали Госдуму – год перерыв, и все остальные выборы. Всё, три кампании за шесть лет", - предложил Жириновский.
Осенью 2021 год, как ожидается, пройдут выборы Госдумы восьмого созыва.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 21:58Распространение нового коронавируса
Жириновский раскритиковал решение позволить россиянам отдыхать в Турции
 
Обсудить3
ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:36США работают над гиперзвуковой ракетой для запуска с палубных самолетов
01:33В Москве ликвидировали пожар на территории бывшего завода "Серп и Молот"
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
Лента новостейМолния