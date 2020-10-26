https://ria.ru/20201026/zhirinovskiy-1581672470.html
Жириновский предложил сократить расходы на выборы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вдвое сократить расходы на проведение выборов в 2021 году и организовывать их не реже одного раза в два года. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T22:09
2020-10-26T22:09
2020-10-26T22:09
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
политика
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> предложил вдвое сократить расходы на проведение выборов в 2021 году и организовывать их не реже одного раза в два года.Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> в понедельник встретились с членами правительства накануне обсуждения проекта бюджета на 2021-2023 года в первом чтении. Стенограмма встречи приводится на сайте правительства."Двадцать миллиардов рублей на проведение выборов в 2021 году. А давайте сократим в два раза. Чего каждый год выборная кампания? И деньги всё выделяем, выделяем. Раз в два года. Объединить их. Избрали президента – год перерыв, избрали Госдуму – год перерыв, и все остальные выборы. Всё, три кампании за шесть лет", - предложил Жириновский.Осенью 2021 год, как ожидается, пройдут выборы Госдумы восьмого созыва.
https://ria.ru/20201026/turtsiya-1581670872.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, госдума рф, владимир жириновский, политика