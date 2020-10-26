https://ria.ru/20201026/zaryadka-1581505252.html

Роспотребнадзор посоветовал делать зарядку, чтобы противостоять COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о важности поддержания физической активности в период распространения коронавирусной инфекции, а также гриппа и ОРВИ. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T04:19

2020-10-26T04:19

2020-10-26T04:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> рассказали о важности поддержания физической активности в период распространения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>, а также гриппа и ОРВИ.В ведомстве важнейшим видом самостоятельных занятий назвали утреннюю гимнастику (зарядку), а также подчеркнули, что ее необходимо делать всем, независимо от вида деятельности."Для тех, кто только начинает заниматься зарядкой, рекомендовано начинать с 5 минут в день, постепенно увеличивая продолжительность занятий до 20 минут. Занятия должны проводиться ежедневно в проветренном помещении. Утренняя гимнастика должна состоять из 8-10 упражнений, повторяющихся примерно 10 раз", - отметили в ведомстве.Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют комплекс упражнений, состоящий из разминки, упражнений на растяжку и заключительной части - ходьбы. При этом в разминку рекомендуется включить наклоны, повороты шеи, вращательные движения плечами и руками, наклоны, круговые движения туловища, приседания, махи ногами, а также бег на месте. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество