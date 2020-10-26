https://ria.ru/20201026/zagryaznenie-1581507259.html

Прокуратура разбирается с загрязнением реки Кувай в Красноярском крае

Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения реки Кувай в Манском районе, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T06:48

2020-10-26T06:48

2020-10-26T17:44

красноярский край

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости.</strong> Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения реки Кувай в Манском районе, сообщает прокуратура региона.Ранее замминистра экологии и рационального природопользования региона Юлия Гуменюк сообщила РИА Новости, что одно из золотодобывающих предприятий, работающее на реке Кувай в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a>, нарушило природоохранное законодательство и причинило ущерб экологии территории на сумму в пять миллионов рублей, соответствующие документы уже направлены в правоохранительные органы. По ее данным, отборы проб в реке Кувай показали превышение взвешенных частиц в 200 тысяч раз, также зафиксированы превышения по содержанию железа в 720 раз и меди в 250 раз."Организована проверка по факту загрязнения реки Кувай. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", — сообщает прокуратура.Также на контроль прокурора края поставлено расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по статье 246 УК России по факту слива промышленных вод в реку Кувай, произошедшего летом текущего года.

https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581218166.html

красноярский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, происшествия