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Прокуратура разбирается с загрязнением реки Кувай в Красноярском крае
Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения реки Кувай в Манском районе, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T06:48
2020-10-26T17:44
красноярский край
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости.</strong> Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения реки Кувай в Манском районе, сообщает прокуратура региона.Ранее замминистра экологии и рационального природопользования региона Юлия Гуменюк сообщила РИА Новости, что одно из золотодобывающих предприятий, работающее на реке Кувай в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a>, нарушило природоохранное законодательство и причинило ущерб экологии территории на сумму в пять миллионов рублей, соответствующие документы уже направлены в правоохранительные органы. По ее данным, отборы проб в реке Кувай показали превышение взвешенных частиц в 200 тысяч раз, также зафиксированы превышения по содержанию железа в 720 раз и меди в 250 раз."Организована проверка по факту загрязнения реки Кувай. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", — сообщает прокуратура.Также на контроль прокурора края поставлено расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по статье 246 УК России по факту слива промышленных вод в реку Кувай, произошедшего летом текущего года.
https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581218166.html
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красноярский край, происшествия

Прокуратура разбирается с загрязнением реки Кувай в Красноярском крае

06:48 26.10.2020 (обновлено: 17:44 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья НаймушинРека
Река - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости. Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения реки Кувай в Манском районе, сообщает прокуратура региона.
Ранее замминистра экологии и рационального природопользования региона Юлия Гуменюк сообщила РИА Новости, что одно из золотодобывающих предприятий, работающее на реке Кувай в Красноярском крае, нарушило природоохранное законодательство и причинило ущерб экологии территории на сумму в пять миллионов рублей, соответствующие документы уже направлены в правоохранительные органы. По ее данным, отборы проб в реке Кувай показали превышение взвешенных частиц в 200 тысяч раз, также зафиксированы превышения по содержанию железа в 720 раз и меди в 250 раз.
"Организована проверка по факту загрязнения реки Кувай. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", — сообщает прокуратура.
Также на контроль прокурора края поставлено расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по статье 246 УК России по факту слива промышленных вод в реку Кувай, произошедшего летом текущего года.
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