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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201026/zabastovka-1581598515.html
В Евросоюзе прокомментировали ситуацию с забастовками в Белоруссии
Евросоюз продолжает внимательно следить за ситуацией в Белоруссии и напоминает, что забастовка, которую пытается организовать оппозиция, является... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:58
2020-10-26T15:59
протесты в белоруссии
светлана тихановская
совет ес
александр лукашенко
брюссель
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> продолжает внимательно следить за ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и напоминает, что забастовка, которую пытается организовать оппозиция, является фундаментальным правом трудящихся, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано."Что касается призывов к забастовке… Мы за этим внимательно следим, хотим напомнить, что право на эту акцию - это фундаментальное право, которое должно соблюдаться", - сказал Стано на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>.Отвечая на вопрос о включении президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в санкционные списки Евросоюза, он отметил, что "такая работа продолжается"."Работа продолжается в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropejjskogo_sojuza/" target="_blank" data-auto="true">Совета ЕС</a>. Обсуждается второй этап санкций", - сказал он.По словам Стано, список будет обнародован сразу после того, как европейские страны достигнут по нему согласия.Двадцать пятого октября истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> ранее предъявила властям республики. Она настаивала, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581525534.html
https://ria.ru/20201025/tikhanovskaya-1581487330.html
https://ria.ru/20201013/ultimatum-1579579869.html
А сам(ЕС) оплачивает провокаторов толпящихся перед проходными и запугивающих рабочих.
33
Интересно, а такое прово есть у граждан Франции?🤔 или они такой вопрос не рассматривают
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брюссель
белоруссия
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светлана тихановская, совет ес, александр лукашенко, брюссель, евросоюз, белоруссия, в мире

В Евросоюзе прокомментировали ситуацию с забастовками в Белоруссии

15:58 26.10.2020 (обновлено: 15:59 26.10.2020)
 
© РИА НовостиШествие в центре Минска
Шествие в центре Минска - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Евросоюз продолжает внимательно следить за ситуацией в Белоруссии и напоминает, что забастовка, которую пытается организовать оппозиция, является фундаментальным правом трудящихся, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
"Что касается призывов к забастовке… Мы за этим внимательно следим, хотим напомнить, что право на эту акцию - это фундаментальное право, которое должно соблюдаться", - сказал Стано на пресс-конференции в Брюсселе.
Производство тракторов Беларус на главном конвейере Минского тракторного завода - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 10:10Протесты в Белоруссии
Власти Белоруссии опровергли сообщения о массовых забастовках на заводах
Отвечая на вопрос о включении президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционные списки Евросоюза, он отметил, что "такая работа продолжается".
"Работа продолжается в рамках Совета ЕС. Обсуждается второй этап санкций", - сказал он.
По словам Стано, список будет обнародован сразу после того, как европейские страны достигнут по нему согласия.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 21:00Протесты в Белоруссии
Тихановская объявила общенациональную забастовку 26 октября
Двадцать пятого октября истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивала, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 14:17Протесты в Белоруссии
Тихановская выдвинула ультиматум властям Белоруссии
 
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяСовет ЕСАлександр ЛукашенкоБрюссельЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
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