https://ria.ru/20201026/zabastovka-1581598515.html

В Евросоюзе прокомментировали ситуацию с забастовками в Белоруссии

Евросоюз продолжает внимательно следить за ситуацией в Белоруссии и напоминает, что забастовка, которую пытается организовать оппозиция, является... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T15:58

2020-10-26T15:58

2020-10-26T15:59

протесты в белоруссии

светлана тихановская

совет ес

александр лукашенко

брюссель

евросоюз

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581589133_0:147:1276:865_1400x0_80_0_0_7d93180cde1520db431d7710645283d9.jpg

<strong>БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> продолжает внимательно следить за ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и напоминает, что забастовка, которую пытается организовать оппозиция, является фундаментальным правом трудящихся, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано."Что касается призывов к забастовке… Мы за этим внимательно следим, хотим напомнить, что право на эту акцию - это фундаментальное право, которое должно соблюдаться", - сказал Стано на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>.Отвечая на вопрос о включении президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в санкционные списки Евросоюза, он отметил, что "такая работа продолжается"."Работа продолжается в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropejjskogo_sojuza/" target="_blank" data-auto="true">Совета ЕС</a>. Обсуждается второй этап санкций", - сказал он.По словам Стано, список будет обнародован сразу после того, как европейские страны достигнут по нему согласия.Двадцать пятого октября истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> ранее предъявила властям республики. Она настаивала, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201026/belorussiya-1581525534.html

https://ria.ru/20201025/tikhanovskaya-1581487330.html

https://ria.ru/20201013/ultimatum-1579579869.html

Sergej Klassen А сам(ЕС) оплачивает провокаторов толпящихся перед проходными и запугивающих рабочих. 33

Jemma Sss Интересно, а такое прово есть у граждан Франции?🤔 или они такой вопрос не рассматривают 18

7

брюссель

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, совет ес, александр лукашенко, брюссель, евросоюз, белоруссия, в мире