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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201026/yadernoe-oruzhie--1581671000.html
Далай-лама призвал страны соблюдать Договор о запрещении ядерного оружия
Странам мира следует трудиться над выполнением условий Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который вступает в силу в январе 2021 года, заявил в... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T21:58
2020-10-26T21:58
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
буддизм
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Странам мира следует трудиться над выполнением условий Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который вступает в силу в январе 2021 года, заявил в понедельник Далай-лама XIV в обращении, опубликованном на сайте лидера тибетского буддизма.Ранее Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) сообщила, что 50 стран ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), он вступит в силу 22 января 2021 года. Россия, как и другие участники "ядерного клуба" - страны, обладающие ядерным оружием, - не подписали договор."Я хотел бы призвать правительства всех стран сообща трудиться над выполнением условий этого договора, дабы мир стал более безопасным для всех нас", - сказал Далай-лама.По его словам, заключение такого договора – это "первый уверенный шаг к более мирному будущему", а вступление этого договора в силу поспособствует "еще более согласованным усилиям по уничтожению этого ужасного оружия и обеспечению подлинного и прочного мира на нашей планете"."Нашей конечной целью должно стать разоружение всей планеты. Поскольку мы уже вступили на путь, ведущий к уничтожению ядерного оружия, в итоге мы сможем прийти к полному разоружению", - подчеркнул Далай-лама.По мнению лидера тибетского буддизма, жить в мире, свободном от ядерного оружия - в интересах каждого человека.
https://ria.ru/20200924/gnev-1577724785.html
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новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), буддизм, в мире

Далай-лама призвал страны соблюдать Договор о запрещении ядерного оружия

21:58 26.10.2020
 
© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Ольга Липич
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Странам мира следует трудиться над выполнением условий Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который вступает в силу в январе 2021 года, заявил в понедельник Далай-лама XIV в обращении, опубликованном на сайте лидера тибетского буддизма.
Ранее Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) сообщила, что 50 стран ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), он вступит в силу 22 января 2021 года. Россия, как и другие участники "ядерного клуба" - страны, обладающие ядерным оружием, - не подписали договор.
"Я хотел бы призвать правительства всех стран сообща трудиться над выполнением условий этого договора, дабы мир стал более безопасным для всех нас", - сказал Далай-лама.
По его словам, заключение такого договора – это "первый уверенный шаг к более мирному будущему", а вступление этого договора в силу поспособствует "еще более согласованным усилиям по уничтожению этого ужасного оружия и обеспечению подлинного и прочного мира на нашей планете".
"Нашей конечной целью должно стать разоружение всей планеты. Поскольку мы уже вступили на путь, ведущий к уничтожению ядерного оружия, в итоге мы сможем прийти к полному разоружению", - подчеркнул Далай-лама.
По мнению лидера тибетского буддизма, жить в мире, свободном от ядерного оружия - в интересах каждого человека.
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)БуддизмВ мире
 
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