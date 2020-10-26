https://ria.ru/20201026/yadernoe-oruzhie--1581671000.html

Далай-лама призвал страны соблюдать Договор о запрещении ядерного оружия

Странам мира следует трудиться над выполнением условий Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который вступает в силу в январе 2021 года, заявил в... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T21:58

2020-10-26T21:58

2020-10-26T21:58

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

буддизм

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Странам мира следует трудиться над выполнением условий Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который вступает в силу в январе 2021 года, заявил в понедельник Далай-лама XIV в обращении, опубликованном на сайте лидера тибетского буддизма.Ранее Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) сообщила, что 50 стран ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), он вступит в силу 22 января 2021 года. Россия, как и другие участники "ядерного клуба" - страны, обладающие ядерным оружием, - не подписали договор."Я хотел бы призвать правительства всех стран сообща трудиться над выполнением условий этого договора, дабы мир стал более безопасным для всех нас", - сказал Далай-лама.По его словам, заключение такого договора – это "первый уверенный шаг к более мирному будущему", а вступление этого договора в силу поспособствует "еще более согласованным усилиям по уничтожению этого ужасного оружия и обеспечению подлинного и прочного мира на нашей планете"."Нашей конечной целью должно стать разоружение всей планеты. Поскольку мы уже вступили на путь, ведущий к уничтожению ядерного оружия, в итоге мы сможем прийти к полному разоружению", - подчеркнул Далай-лама.По мнению лидера тибетского буддизма, жить в мире, свободном от ядерного оружия - в интересах каждого человека.

https://ria.ru/20200924/gnev-1577724785.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), буддизм, в мире