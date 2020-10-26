https://ria.ru/20201026/vulkan-1581519887.html

На Камчатке усилилось извержение вулкана Ключевской

Извержение Ключевского вулкана на Камчатке, начавшееся почти месяц назад, постепенно усиливается, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T09:30

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 окт — РИА Новости.</strong> Извержение Ключевского вулкана на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатке</a>, начавшееся почти месяц назад, постепенно усиливается, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.Ранее сообщалось, что извержение Ключевского вулкана возобновилось после двухмесячного перерыва в первых числах октября. До этого исполин проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020 года."Извержение Ключевского находится в начальной стадии и постепенно усиливается. Высота выбросов из кратера в последние дни стала достигать 450-500 метров. Из-под формирующегося шлакового конуса на крутой склон вулкана (под углом 32 градуса) в Апахончический желоб выходит лавовый поток, который разветвляется на 6-7 более мелких потоков. Протяженность наибольшего из них достигает одного километра", - приводит пресс-служба слова директора ИВиС Алексея Озерова.Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 метров, является самым высоким действующим вулканом <a href="http://ria.ru/location_Evrazija/" target="_blank" data-auto="true">Евразии</a>. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров, на его склонах на высотах 500-3600 метров расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин расположен в 30 километрах от поселка Ключи <a href="http://ria.ru/location_Ust_Kamchatskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Усть-Камчатского района</a> на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловска-Камчатского</a>. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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