Ученые выяснили, почему летучие мыши стали главными резервуарами вирусов

<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong>Сингапурские ученые изучили на молекулярном уровне, как летучие мыши выработали устойчивость ко многим опасным вирусам, включая SARS-CoV-2 и стали, в итоге, их главными распространителями. Результаты исследования <a href="https://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.2003352117" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Многие зоонозные вирусы, такие как вирус атипичной пневмонии SARS-CoV, коронавирус ближневосточного респираторного синдрома MERS-CoV, вирусы Эбола и Марбург, генипавирусы, филовирусы и новый коронавирус SARS-CoV-2, связаны с летучими мышами.Исследования распространения этих вирусов и поиск исходных хозяев этих вторичных патогенов выявили, что в большинстве случаев летучие мыши становятся резервуарами — средой, где эти вирусы эволюционируют и в конце концов приобретают форму, опасную для человека. По так называемому вирусному репертуару — разнообразию переносимых вирусов — летучие мыши — рекордсмены среди млекопитающих. При этом сами животные обладают высокой вирусной устойчивостью и исключительным долголетием для их размера тела.Чтобы понять, с чем связана врожденная либо адаптивная толерантность летучих мышей к вирусам, ученые-вирусологи под руководством Линь-Фа Вана (Lin-Fa Wang) из Медицинской школы Национального университета <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапура</a> решили изучить особенности иммунной системы этих животных.Авторы предположили, что, возможно, эта устойчивость возникла в процессе эволюции или она связана с неизвестными пока молекулярными взаимодействиями между клетками хозяина и патогенами.Изучив клеточные особенности, исследователи выяснили, что у летучих мышей отсутствуют иммунные рецепторы AIM-2, распознающие внутриклеточную ДНК патогенного происхождения и запускающие каскад событий, кульминацией которых является воспаление и гибель клеток. В связи с этим в геноме летучих мышей подавлен сигнальный путь инфламмасомы, что позволяет вирусам долго сохраняться в нетронутом виде, используя организм животных как вирусный резервуар.Лабораторные эксперименты, в которых гены рецептора AIM2 человека были введены в почки летучей мыши и в иммунные клетки, привели к частичному восстановлению передачи сигналов инфламмасом с образованием агрегатов, которые отмечают начало воспалительной реакции.Кроме того, у одного из видов — черных летающих лисиц Pteropus alectco авторы обнаружили снижение активности фермента каспазы-1 — ключевого игрока в передаче сигналов инфламмасом, которая запускает созревание и высвобождение цитокина IL-1β, что, в свою очередь, помогает мобилизовать иммунную защиту.По мнению исследователей, снижение активности каспазы-1 связано с парой аминокислотных замен в положениях 365 и 371 фермента летучей мыши по сравнению с соответствующими ферментами мыши и человека.Затем авторы определили механизм, который уравновешивает активность каспазы-1 и созревание IL-1β, ослабляя передачу сигналов воспаления и ограничивая иммунный ответ у трех видов летучих мышей: Pteropus alectco, пещерных нектарных летучих мышей Eonycteris spelaea и миотиса Давида Myotis davidii.По словам авторов, летучие мыши использовали разные стратегии, снижая активацию каспазы-1, препятствуя созреванию IL-1β, или и то, и другое, чтобы притупить иммунные ответы против зоонозных вирусов.

