https://ria.ru/20201026/vandaly-1581634515.html

Задержаны подозреваемые в осквернении уникальной музейной чаши в Берлине

Двух девушек задержали в Берлине по подозрению в осквернении "Чуда света в стиле бидермейер" - каменной чаши XIX века диаметром около семи метров, установленной РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T19:40

2020-10-26T19:40

2020-10-26T19:40

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<strong>БЕРЛИН, 26 окт - РИА Новости.</strong> Двух девушек задержали в Берлине по подозрению в осквернении "Чуда света в стиле бидермейер" - каменной чаши XIX века диаметром около семи метров, установленной перед Старым музеем в центре Берлина, заявили РИА Новости в полиции города.Ранее еженедельник Die Zeit сообщил о порче около 70 экспонатов в трех музеях "Музейного острова", которая произошла 3 октября. Но этот инцидент держался до последнего времени в секрете, чтобы не мешать следствию. Официальный представитель Фонда прусского культурного наследия Ингольф Керн ранее сообщил РИА Новости, что реставраторы работают над восстановлением 63 экспонатов, часть произведений искусства уже восстановлена."По данному делу были задержаны две девушки 17 и 21 года, они имеют, соответственно, немецкое и немецко-американское происхождение", - заявила представитель полиции, добавив, что в настоящее время "доказательств связи с актами вандализма 3 октября нет", однако "следствие все еще продолжается".Каменная чаша была расписана непристойными надписями и граффити. Свидетели заявили о группе подростков и взрослых людей, которые рисовали на чаше при помощи баллончиков с краской.Гранитная чаша в парке Люстгартен на Музейном острове является самой большой чашей в мире, изготовленной из цельного камня. Диаметр чаши, заказанной в XIX веке прусским королем Фридрихом Вильгельмом III, составляет 6,91 метра, вес - около 75 тонн.Музейный остров - уникальный музейный комплекс на реке Шпрее в Берлине, с 1999 года включен во Всемирное наследие ЮНЕСКО. В музеях комплекса собраны всемирно известные экспонаты, например, Пергамский алтарь, бюст Нефертити, ворота Иштар с фрагментом вавилонской Дороги процессий, шедевры европейской живописи XVIII-XIX веков.

https://ria.ru/20191231/1563051728.html

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи, юнеско, берлин (город)