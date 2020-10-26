https://ria.ru/20201026/valeriy-gazzaev-1581609659.html

Онлайн-конференция депутата Госдумы Валерия Газзаева

3 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Валерия ГАЗЗАЕВА, приуроченную ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.

2020-10-26T16:43

2020-10-26T16:43

2020-10-26T16:44

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201103/952954823.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong>Во время мероприятия речь пойдет о законодательных инициативах, деятельности Комитета и вопросах межнациональных отношений.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы