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https://ria.ru/20201026/vaktsinatsiya-1581616288.html
Гинцбург призвал прививаться от COVID-19
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что сейчас тоже можно прививаться от COVID-19, на уменьшение защитных свойств организма вакцина не влияет. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:07
2020-10-26T17:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Глава центра Гамалеи <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg" target="_blank">Александр Гинцбург</a> заявил, что сейчас тоже можно прививаться от COVID-19, на уменьшение защитных свойств организма вакцина не влияет.По словам Гинцбурга, возможно, она также может создать перекрестный иммунитет к ряду других коронавирусов, которые тоже поражают организм. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201026/vaktsina-1581564861.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество

Гинцбург призвал прививаться от COVID-19

17:07 26.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве
Шприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что сейчас тоже можно прививаться от COVID-19, на уменьшение защитных свойств организма вакцина не влияет.

"Надо сейчас активно вакцинироваться, потому что вакцина нисколько не влияет на уменьшение защитных свойств нашего организма, а наоборот, создает хороший защитный барьер против данного возбудителя, именно возбудителя COVID-19, этого коронавируса", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Гинцбурга, возможно, она также может создать перекрестный иммунитет к ряду других коронавирусов, которые тоже поражают организм.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 13:17Распространение нового коронавируса
У 85% привившихся вакциной "Спутник V" не было побочных эффектов
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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