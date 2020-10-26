https://ria.ru/20201026/vaktsinatsiya-1581616288.html
Гинцбург призвал прививаться от COVID-19
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что сейчас тоже можно прививаться от COVID-19, на уменьшение защитных свойств организма вакцина не влияет. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:07
2020-10-26T17:07
2020-10-26T17:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Глава центра Гамалеи <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg" target="_blank">Александр Гинцбург</a> заявил, что сейчас тоже можно прививаться от COVID-19, на уменьшение защитных свойств организма вакцина не влияет.По словам Гинцбурга, возможно, она также может создать перекрестный иммунитет к ряду других коронавирусов, которые тоже поражают организм. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201026/vaktsina-1581564861.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество