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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201026/vaktsina-1581619917.html
Гинцбург надеется, что вакцина сделает ситуацию с COVID-19 управляемой
Отечественные и зарубежные разработчики и производители вакцины от коронавируса вместе в течение ограниченного времени, вероятно, смогут локализовать пандемию... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:20
2020-10-26T17:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
вакцины
коронавирусы
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Отечественные и зарубежные разработчики и производители вакцины от <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a> вместе в течение ограниченного времени, вероятно, смогут локализовать пандемию COVID-19, считает директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Все вместе, я надеюсь, мы в течение ограниченного срока сможем локализовать эту неприятность в виде пандемии", - сказал Гинцбург в эфире канала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Он уточнил, что при наращивании производства российской вакцины "Спутник V" в течение года заболевание в РФ можно сделать вакционауправляемым.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, вакцины, коронавирусы, общество

Гинцбург надеется, что вакцина сделает ситуацию с COVID-19 управляемой

17:20 26.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак"
Ампула с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Отечественные и зарубежные разработчики и производители вакцины от коронавируса вместе в течение ограниченного времени, вероятно, смогут локализовать пандемию COVID-19, считает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Все вместе, я надеюсь, мы в течение ограниченного срока сможем локализовать эту неприятность в виде пандемии", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".
Работа в лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 16:20Распространение нового коронавируса
В Центре Чумакова назвали сроки регистрации вакцины от COVID-19
Он уточнил, что при наращивании производства российской вакцины "Спутник V" в течение года заболевание в РФ можно сделать вакционауправляемым.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургВакциныКоронавирусыОбщество
 
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