https://ria.ru/20201026/vaktsina-1581619917.html

Гинцбург надеется, что вакцина сделает ситуацию с COVID-19 управляемой

Отечественные и зарубежные разработчики и производители вакцины от коронавируса вместе в течение ограниченного времени, вероятно, смогут локализовать пандемию... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:20

2020-10-26T17:20

2020-10-26T17:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

вакцины

коронавирусы

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Отечественные и зарубежные разработчики и производители вакцины от <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a> вместе в течение ограниченного времени, вероятно, смогут локализовать пандемию COVID-19, считает директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Все вместе, я надеюсь, мы в течение ограниченного срока сможем локализовать эту неприятность в виде пандемии", - сказал Гинцбург в эфире канала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Он уточнил, что при наращивании производства российской вакцины "Спутник V" в течение года заболевание в РФ можно сделать вакционауправляемым.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201026/vaktsina-1581604251.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, вакцины, коронавирусы, общество