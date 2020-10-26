https://ria.ru/20201026/vaktsina-1581619917.html
Гинцбург надеется, что вакцина сделает ситуацию с COVID-19 управляемой
Отечественные и зарубежные разработчики и производители вакцины от коронавируса вместе в течение ограниченного времени, вероятно, смогут локализовать пандемию... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T17:20
2020-10-26T17:20
2020-10-26T17:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
вакцины
коронавирусы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580860942_0:288:3077:2019_1400x0_80_0_0_5dbbd30f66882b80a59ccb2dfec1ddf0.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Отечественные и зарубежные разработчики и производители вакцины от <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a> вместе в течение ограниченного времени, вероятно, смогут локализовать пандемию COVID-19, считает директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Все вместе, я надеюсь, мы в течение ограниченного срока сможем локализовать эту неприятность в виде пандемии", - сказал Гинцбург в эфире канала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Он уточнил, что при наращивании производства российской вакцины "Спутник V" в течение года заболевание в РФ можно сделать вакционауправляемым.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201026/vaktsina-1581604251.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580860942_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_c03a24faeabb07342b6239863219ae4a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, вакцины, коронавирусы, общество