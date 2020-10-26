https://ria.ru/20201026/vaktsina-1581564861.html

У 85% привившихся вакциной "Спутник V" не было побочных эффектов

Вакцину "Спутник V" без побочных эффектов переносят 85% привившихся, сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:17

2020-10-26T13:17

2020-10-26T15:41

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вакцина "спутник v"

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Вакцину "Спутник V" без побочных эффектов переносят 85% привившихся, сообщил глава центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Побочные эффекты наблюдаются примерно у 15% вакцинированных. То есть, как не трудно понять, 85% вакцинированных переносят, соответственно, данную вакцину без всяких побочных эффектов и без всякого для себя неудобства", - рассказал Гинцбург в эфире "России 24".Среди возможных побочных эффектов от вакцины центра Гамалеи специалист назвал поднятие температуры до 38 градусов, иногда - головную боль, ломоту в мышцах и покраснение в месте введения препарата.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

high770777 А сколько умерло? 19

Noxfit Crin Даже если цифры не нарисованы (а у нас это любят), то 15% привившихся имеют те или иные побочные эффекты, а это весьма внушительный процент. И наверняка людей за шкирку не брали и не заставляли прививаться экспериментальной вакциной, и был хоть какой-то отбор более-менее здоровых людей, без выраженных хронических заболеваний. А что будет когда начнут прививать всех подряд? Вы не подумайте, я не антипрививочник, просто любая вакцина пошедшая в массы, должна быть безопасна, а цифра 15%, не внушает доверия. 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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