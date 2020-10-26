https://ria.ru/20201026/vaktsina-1581556469.html

Боливия хочет купить российскую вакцину от COVID-19

Боливия намерена купить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил в интервью РИА Новости президент страны Луис Арсе, победивший на выборах... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:42

2020-10-26T12:42

2020-10-26T12:42

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

луис арсе

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

боливия

общество

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<strong>ЛА-ПАС, 26 окт - РИА Новости.</strong> Боливия намерена купить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил в интервью РИА Новости президент страны <a href="https://ria.ru/person_luis-arse" target="_blank">Луис Арсе</a>, победивший на выборах несколько дней назад."Конечно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, собирается ли новое правительство закупать вакцину.Он подчеркнул, что планируется закупить российскую вакцину не для исследований, а непосредственно для вакцинации.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201026/vaktsina-1581534216.html

россия

боливия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, луис арсе, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, боливия, общество