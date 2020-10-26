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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201026/vaktsina-1581556469.html
Боливия хочет купить российскую вакцину от COVID-19
Боливия намерена купить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил в интервью РИА Новости президент страны Луис Арсе, победивший на выборах... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:42
2020-10-26T12:42
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
луис арсе
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
боливия
общество
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<strong>ЛА-ПАС, 26 окт - РИА Новости.</strong> Боливия намерена купить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил в интервью РИА Новости президент страны <a href="https://ria.ru/person_luis-arse" target="_blank">Луис Арсе</a>, победивший на выборах несколько дней назад."Конечно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, собирается ли новое правительство закупать вакцину.Он подчеркнул, что планируется закупить российскую вакцину не для исследований, а непосредственно для вакцинации.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201026/vaktsina-1581534216.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, луис арсе, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, боливия, общество

Боливия хочет купить российскую вакцину от COVID-19

12:42 26.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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ЛА-ПАС, 26 окт - РИА Новости. Боливия намерена купить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил в интервью РИА Новости президент страны Луис Арсе, победивший на выборах несколько дней назад.
"Конечно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, собирается ли новое правительство закупать вакцину.

"Я понимаю, что вакцина еще не продается, думаю, что это уже обсуждалось, чтобы Боливия стала одной из первых стран, которая могла бы ею располагать", - добавил Арсе.

Он подчеркнул, что планируется закупить российскую вакцину не для исследований, а непосредственно для вакцинации.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияЛуис АрсеРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоБоливияОбщество
 
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