https://ria.ru/20201026/vaktsina-1581534216.html

Минздрав зарегистрировал еще одного производителя вакцины "Спутник V"

Минздрав России зарегистрировал еще одного производителя вакцины от коронавируса "Спутник V" — компанию "Генериум", сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T10:57

2020-10-26T10:57

2020-10-26T13:54

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> зарегистрировал еще одного производителя вакцины от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" — компанию "Генериум", сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее в регистрационное удостоверение препарата внесли филиал "Медгамал" Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи и компанию "Биннофарм".Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Ее назвали "Спутник V".В октябре зарегистрировали еще один отечественный препарат "ЭпиВакКорона", который создали в центре "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank">Роспотребнадзора</a>. Также на клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <u><a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/">РАН</a></u>. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, массовая вакцинация начнется после запуска больших объемов производства. Она будет бесплатной.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank">Минпромторга</a> <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank">Денис Мантуров</a> заявил, что объемы производства вакцины "Спутник V" в России к концу года планируют увеличить до полутора миллиона доз.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Егор Панкратов Хорошо. 14

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество