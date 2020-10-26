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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201026/vaktsina-1581534216.html
Минздрав зарегистрировал еще одного производителя вакцины "Спутник V"
Минздрав России зарегистрировал еще одного производителя вакцины от коронавируса "Спутник V" — компанию "Генериум", сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T10:57
2020-10-26T13:54
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> зарегистрировал еще одного производителя вакцины от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" — компанию "Генериум", сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее в регистрационное удостоверение препарата внесли филиал "Медгамал" Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи и компанию "Биннофарм".Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Ее назвали "Спутник V".В октябре зарегистрировали еще один отечественный препарат "ЭпиВакКорона", который создали в центре "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank">Роспотребнадзора</a>. Также на клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <u><a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/">РАН</a></u>. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, массовая вакцинация начнется после запуска больших объемов производства. Она будет бесплатной.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank">Минпромторга</a> <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank">Денис Мантуров</a> заявил, что объемы производства вакцины "Спутник V" в России к концу года планируют увеличить до полутора миллиона доз.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав зарегистрировал еще одного производителя вакцины "Спутник V"

10:57 26.10.2020 (обновлено: 13:54 26.10.2020)
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал еще одного производителя вакцины от коронавируса "Спутник V" — компанию "Генериум", сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в регистрационное удостоверение препарата внесли филиал "Медгамал" Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи и компанию "Биннофарм".
"Новые производственные площадки позволят значительно увеличить объемы производимой вакцины и, соответственно, число россиян, вакцинируемых от новой коронавирусной инфекции", — отметили в ведомстве.
Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Ее назвали "Спутник V".
В октябре зарегистрировали еще один отечественный препарат "ЭпиВакКорона", который создали в центре "Вектор" Роспотребнадзора. Также на клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, массовая вакцинация начнется после запуска больших объемов производства. Она будет бесплатной.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что объемы производства вакцины "Спутник V" в России к концу года планируют увеличить до полутора миллиона доз.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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