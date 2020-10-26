Роспотребнадзор оценил влияние "ЭпиВакКороны" на репродуктивное здоровье
06:11 26.10.2020 (обновлено: 10:17 26.10.2020)
© Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора
© Пресс-служба Роспотребнадзора
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. По предварительным данным, вакцина "ЭпиВакКорона" безопасна для репродуктивного здоровья, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Полный цикл исследований репродуктивной токсичности вакцины "ЭпиВакКорона" завершится в декабре 2020 года. В экспериментах на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении не обнаружено токсического воздействия вакцины "ЭпиВакКорона" на структуру половых желез", — рассказали в ведомстве.
Там также заверили, что специалисты будут на протяжении долгого времени наблюдать привитых добровольцев, что поможет выявить любые потенциальные отклонения.
В октябре в России зарегистрировали второй препарат для профилактики COVID-19 — "ЭпиВакКорону" от научного центра "Вектор". В ноябре стартуют пострегистрационные исследования.
Первую вакцину — "Спутник V" от Центра имени Гамалеи — зарегистрировали в августе.
На клинических исследованиях сейчас находится еще один препарат, который разработали эксперты Центра имени Чумакова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.