https://ria.ru/20201026/vaktsina-1581506880.html

Роспотребнадзор оценил влияние "ЭпиВакКороны" на репродуктивное здоровье

По предварительным данным, вакцина "ЭпиВакКорона" безопасна для репродуктивного здоровья, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T06:11

2020-10-26T06:11

2020-10-26T10:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> По предварительным данным, вакцина "ЭпиВакКорона" безопасна для репродуктивного здоровья, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/">Роспотребнадзора</a>.Там также заверили, что специалисты будут на протяжении долгого времени наблюдать привитых добровольцев, что поможет выявить любые потенциальные отклонения.В октябре в России зарегистрировали второй препарат для профилактики COVID-19 — "ЭпиВакКорону" от научного центра "Вектор". В ноябре стартуют пострегистрационные исследования.Первую вакцину — "Спутник V" от Центра имени Гамалеи — зарегистрировали в августе. На клинических исследованиях сейчас находится еще один препарат, который разработали эксперты Центра имени Чумакова.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Alex Capilat Кролики-это кролики, а не человеки!!!😄😆😂 56

bgbnvbnv vnbvnbvn А почему там проверяется влияние на репродуктивное здоровье? Там же все вокруг в СМИ объявили, что вакцина готова, уже протестирована и ее можно ставить всем подряд. Как так? 27

14

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество