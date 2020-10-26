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https://ria.ru/20201026/vaktsina-1581506880.html
Роспотребнадзор оценил влияние "ЭпиВакКороны" на репродуктивное здоровье
По предварительным данным, вакцина "ЭпиВакКорона" безопасна для репродуктивного здоровья, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T06:11
2020-10-26T10:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> По предварительным данным, вакцина "ЭпиВакКорона" безопасна для репродуктивного здоровья, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/">Роспотребнадзора</a>.Там также заверили, что специалисты будут на протяжении долгого времени наблюдать привитых добровольцев, что поможет выявить любые потенциальные отклонения.В октябре в России зарегистрировали второй препарат для профилактики COVID-19 — "ЭпиВакКорону" от научного центра "Вектор". В ноябре стартуют пострегистрационные исследования.Первую вакцину — "Спутник V" от Центра имени Гамалеи — зарегистрировали в августе. На клинических исследованиях сейчас находится еще один препарат, который разработали эксперты Центра имени Чумакова.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Кролики-это кролики, а не человеки!!!😄😆😂
56
А почему там проверяется влияние на репродуктивное здоровье? Там же все вокруг в СМИ объявили, что вакцина готова, уже протестирована и ее можно ставить всем подряд. Как так?
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россия
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор оценил влияние "ЭпиВакКороны" на репродуктивное здоровье

06:11 26.10.2020 (обновлено: 10:17 26.10.2020)
 
© Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Пресс-служба Роспотребнадзора
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. По предварительным данным, вакцина "ЭпиВакКорона" безопасна для репродуктивного здоровья, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Полный цикл исследований репродуктивной токсичности вакцины "ЭпиВакКорона" завершится в декабре 2020 года. В экспериментах на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении не обнаружено токсического воздействия вакцины "ЭпиВакКорона" на структуру половых желез", — рассказали в ведомстве.

Там также заверили, что специалисты будут на протяжении долгого времени наблюдать привитых добровольцев, что поможет выявить любые потенциальные отклонения.
В октябре в России зарегистрировали второй препарат для профилактики COVID-19 — "ЭпиВакКорону" от научного центра "Вектор". В ноябре стартуют пострегистрационные исследования.
Первую вакцину — "Спутник V" от Центра имени Гамалеи — зарегистрировали в августе.
На клинических исследованиях сейчас находится еще один препарат, который разработали эксперты Центра имени Чумакова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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