https://ria.ru/20201026/turtsiya-1581678476.html
В Турции обезвредили двух террористов
Турецкие силы безопасности обезвредили двух террористов в городе Искендерун провинции Хатай на юго-востоке страны, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T23:13
2020-10-26T23:13
2020-10-26T23:13
сулейман сойлу
мвд турции
хатай (провинция)
в мире
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<strong>АНКАРА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Турецкие силы безопасности обезвредили двух террористов в городе Искендерун провинции <a href="http://ria.ru/location_Hatay_Province/" target="_blank" data-auto="true">Хатай</a> на юго-востоке страны, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Turcii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_Sulejjman_Sojjlu/" target="_blank" data-auto="true">Сулейман Сойлу</a>.Как ранее сообщил губернатор провинции Хатай Рахми Доган, во время задержания одного из двух преследуемых силовиками террористов в Искендеруне произошел взрыв, террорист обезврежен, погибших нет."Два террориста в Искендеруне обезврежены", - говорится в заявлении Сойлу.
https://ria.ru/20201022/terakt-1581045365.html
1
хатай (провинция)
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сулейман сойлу, мвд турции, хатай (провинция), в мире