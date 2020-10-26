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В Турции обезвредили двух террористов
Турецкие силы безопасности обезвредили двух террористов в городе Искендерун провинции Хатай на юго-востоке страны, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T23:13
2020-10-26T23:13
сулейман сойлу
мвд турции
хатай (провинция)
в мире
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<strong>АНКАРА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Турецкие силы безопасности обезвредили двух террористов в городе Искендерун провинции <a href="http://ria.ru/location_Hatay_Province/" target="_blank" data-auto="true">Хатай</a> на юго-востоке страны, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Turcii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_Sulejjman_Sojjlu/" target="_blank" data-auto="true">Сулейман Сойлу</a>.Как ранее сообщил губернатор провинции Хатай Рахми Доган, во время задержания одного из двух преследуемых силовиками террористов в Искендеруне произошел взрыв, террорист обезврежен, погибших нет."Два террориста в Искендеруне обезврежены", - говорится в заявлении Сойлу.
https://ria.ru/20201022/terakt-1581045365.html
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хатай (провинция)
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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сулейман сойлу, мвд турции, хатай (провинция), в мире

В Турции обезвредили двух террористов

23:13 26.10.2020
 
© AP Photo / Emrah GurelПолиция Турции
Полиция Турции - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© AP Photo / Emrah Gurel
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 окт - РИА Новости. Турецкие силы безопасности обезвредили двух террористов в городе Искендерун провинции Хатай на юго-востоке страны, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Как ранее сообщил губернатор провинции Хатай Рахми Доган, во время задержания одного из двух преследуемых силовиками террористов в Искендеруне произошел взрыв, террорист обезврежен, погибших нет.
"Два террориста в Искендеруне обезврежены", - говорится в заявлении Сойлу.
В Московском регионе предотвратили теракт: видео ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Сулейман СойлуМВД ТурцииХатай (провинция)В мире
 
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