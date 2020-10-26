https://ria.ru/20201026/turtsiya-1581678476.html

В Турции обезвредили двух террористов

Турецкие силы безопасности обезвредили двух террористов в городе Искендерун провинции Хатай на юго-востоке страны, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T23:13

2020-10-26T23:13

2020-10-26T23:13

сулейман сойлу

мвд турции

хатай (провинция)

в мире

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<strong>АНКАРА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Турецкие силы безопасности обезвредили двух террористов в городе Искендерун провинции <a href="http://ria.ru/location_Hatay_Province/" target="_blank" data-auto="true">Хатай</a> на юго-востоке страны, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Turcii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_Sulejjman_Sojjlu/" target="_blank" data-auto="true">Сулейман Сойлу</a>.Как ранее сообщил губернатор провинции Хатай Рахми Доган, во время задержания одного из двух преследуемых силовиками террористов в Искендеруне произошел взрыв, террорист обезврежен, погибших нет."Два террориста в Искендеруне обезврежены", - говорится в заявлении Сойлу.

https://ria.ru/20201022/terakt-1581045365.html

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хатай (провинция)

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сулейман сойлу, мвд турции, хатай (провинция), в мире