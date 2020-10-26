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В Турции при задержании террориста прогремел взрыв
Взрыв произошел во время задержания террориста в городе Искендерун провинции Хатай на юго-востоке Турции, террорист обезврежен, погибших нет, сообщил губернатор РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T22:04
2020-10-26T22:04
хатай (провинция)
турция
в мире
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<strong>АНКАРА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Взрыв произошел во время задержания террориста в городе Искендерун провинции <a href="http://ria.ru/location_Hatay_Province/" target="_blank" data-auto="true">Хатай</a> на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, террорист обезврежен, погибших нет, сообщил губернатор провинции Рахми Доган."Во время преследования двух террористов… в Искендеруне произошел взрыв. Никто не погиб. Один из террористов обезврежен, операция продолжается", - говорится в заявлении Догана.
https://ria.ru/20201026/turtsiya-1581599511.html
хатай (провинция)
турция
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хатай (провинция), турция, в мире

В Турции при задержании террориста прогремел взрыв

22:04 26.10.2020
 
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 окт - РИА Новости. Взрыв произошел во время задержания террориста в городе Искендерун провинции Хатай на юго-востоке Турции, террорист обезврежен, погибших нет, сообщил губернатор провинции Рахми Доган.
"Во время преследования двух террористов… в Искендеруне произошел взрыв. Никто не погиб. Один из террористов обезврежен, операция продолжается", - говорится в заявлении Догана.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Греческой Республики Никос Дендиас во время пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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Хатай (провинция)ТурцияВ мире
 
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