https://ria.ru/20201026/turtsiya-1581672173.html
В Турции при задержании террориста прогремел взрыв
Взрыв произошел во время задержания террориста в городе Искендерун провинции Хатай на юго-востоке Турции, террорист обезврежен, погибших нет, сообщил губернатор РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T22:04
2020-10-26T22:04
2020-10-26T22:04
хатай (провинция)
турция
в мире
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<strong>АНКАРА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Взрыв произошел во время задержания террориста в городе Искендерун провинции <a href="http://ria.ru/location_Hatay_Province/" target="_blank" data-auto="true">Хатай</a> на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, террорист обезврежен, погибших нет, сообщил губернатор провинции Рахми Доган."Во время преследования двух террористов… в Искендеруне произошел взрыв. Никто не погиб. Один из террористов обезврежен, операция продолжается", - говорится в заявлении Догана.
https://ria.ru/20201026/turtsiya-1581599511.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хатай (провинция), турция, в мире