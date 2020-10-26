https://ria.ru/20201026/turtsiya-1581670872.html

Жириновский раскритиковал решение позволить россиянам отдыхать в Турции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал правительство за решение открыть Турцию для туристов из РФ: по мнению политика, рост заболеваемости коронавирусом... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T21:58

2020-10-26T21:58

2020-10-26T21:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

лдпр

владимир жириновский

москва

турция

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> раскритиковал правительство за решение открыть <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> для туристов из РФ: по мнению политика, рост заболеваемости коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> связан именно с этим."Кто разрешил туристический сезон, и люди поехали в Турцию? Зачем? Они все оттуда заразу везут, вот, вспышка в Москве - самая большая", - сказал политик на встрече с правительством.Жириновский отметил, что в то время как многие предприятия переводят на удаленку, школьников - на дистанционку, туристы могут ездить в Турцию."Как можно было открывать сезон? Это турецкие лоббисты, кто-то в пользу Турции работает?", - возмутился политик.

https://ria.ru/20201026/matkapital-1581665804.html

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москва

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лдпр, владимир жириновский, москва, турция