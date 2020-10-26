https://ria.ru/20201026/turtsiya-1581599511.html

Глава МИД Греции назвал Турцию турагентом для боевиков

Глава МИД Греции Никос Дендиас на переговорах в Афинах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым выразил обеспокоенность негативной ролью, которую играет... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T16:04

2020-10-26T16:04

2020-10-26T17:51

никос дендиас

исламское государство

сергей лавров

мид греции‎

ирак

сирия

афины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581626254_0:182:3146:1951_1400x0_80_0_0_19c910715606dd4c619cbe5f6be031d0.jpg

<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД Греции <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Dendias/" target="_blank" data-auto="true">Никос Дендиас</a> на переговорах в <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афинах</a> со своим российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> выразил обеспокоенность негативной ролью, которую играет <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, и о том, что она "стала "турагентом" для боевиков.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник начал свой визит в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Грецию</a> со встречи с главой греческого внешнеполитического ведомства Никосом Дендиасом."Я выразил свою обеспокоенность той негативной ролью, которую играет Турция в Сирии, подрывая достигнутые успехи... Также тем, что Турция стала турагентом для джихадистов, которые направляются на разные фронты", - сказал глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Grecii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Греции</a>.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"* (запрещена в РФ) в Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<br><br><em>*Террористическая организация, запрещенная в России</em>

https://ria.ru/20201015/gretsiya-1579982746.html

Fed BI У Турции нет истории, а лишь криминальное прошлое. 18

Юрий Кононов А ведь так и есть!!! 17

4

ирак

сирия

афины

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никос дендиас, исламское государство, сергей лавров, мид греции‎, ирак, сирия, афины, в мире