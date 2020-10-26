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https://ria.ru/20201026/turtsiya-1581599511.html
Глава МИД Греции назвал Турцию турагентом для боевиков
Глава МИД Греции Никос Дендиас на переговорах в Афинах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым выразил обеспокоенность негативной ролью, которую играет... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:04
2020-10-26T17:51
никос дендиас
исламское государство
сергей лавров
мид греции‎
ирак
сирия
афины
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД Греции <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Dendias/" target="_blank" data-auto="true">Никос Дендиас</a> на переговорах в <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афинах</a> со своим российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> выразил обеспокоенность негативной ролью, которую играет <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, и о том, что она "стала "турагентом" для боевиков.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник начал свой визит в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Грецию</a> со встречи с главой греческого внешнеполитического ведомства Никосом Дендиасом."Я выразил свою обеспокоенность той негативной ролью, которую играет Турция в Сирии, подрывая достигнутые успехи... Также тем, что Турция стала турагентом для джихадистов, которые направляются на разные фронты", - сказал глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Grecii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Греции</a>.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"* (запрещена в РФ) в Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<br><br><em>*Террористическая организация, запрещенная в России</em>
https://ria.ru/20201015/gretsiya-1579982746.html
У Турции нет истории, а лишь криминальное прошлое.
18
А ведь так и есть!!!
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ирак
сирия
афины
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никос дендиас, исламское государство, сергей лавров, мид греции‎, ирак, сирия, афины, в мире

Глава МИД Греции назвал Турцию турагентом для боевиков

16:04 26.10.2020 (обновлено: 17:51 26.10.2020)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Греческой Республики Никос Дендиас во время пресс-конференции по итогам встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Греческой Республики Никос Дендиас во время пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава МИД Греции Никос Дендиас на переговорах в Афинах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым выразил обеспокоенность негативной ролью, которую играет Турция в Сирии, и о том, что она "стала "турагентом" для боевиков.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник начал свой визит в Грецию со встречи с главой греческого внешнеполитического ведомства Никосом Дендиасом.
"Я выразил свою обеспокоенность той негативной ролью, которую играет Турция в Сирии, подрывая достигнутые успехи... Также тем, что Турция стала турагентом для джихадистов, которые направляются на разные фронты", - сказал глава МИД Греции.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России
Министерство иностранных дел Греции, архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 17:26
МИД Греции заявил протест Турции из-за задержки самолета с главой МИД
 
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Никос ДендиасИсламское государствоСергей ЛавровМИД Греции‎ИракСирияАфиныВ мире
 
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